İmamoğlu: Siyasi kariyerim için sadece bir başlangıç

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinin ilk gününde yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşen toplantıda İmamoğlu, basının sorularını almadan önce 23 Haziran seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hukuka uygun olmayan bir kararla seçimin yinelediğini belirterek, "Ben daha fazla fark bekliyordum ama Türkiye'de kolay kolay parti taraftarlığından vazgeçmeme refleksi var. Oy vermemiş ama gönlüyle bizde olan AKP seçmenin oldukça fazla olduğunu düşünüyorum" dedi. 23 Haziran seçiminin "Ben ne dersem o olur" anlayışına sahip siyasetçi ya da siyasi partilerin millete hükmedemeyeceklerini gösterdiğini savunarak, "Öyle davranırsa günü geldiğinde bu memleket sandıkta dersini verir. 23 Haziran bu tavrı gösterenlere haddini bildirmiştir, günün sonunda hayırlı bir neticeye dönüşmüştür. Benzer siyasi manevralar yapmak isteyenlere muazzam bir derse dönüşmüştür" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'nin sorusu üzerine, İBB'de israfı engellemek konusunda tüm kamu kurumlarına örnek olunması için yoğun çalışma yapacaklarını söyledi. "Sorgusuz sualsiz harcamaların önlendiği, lüksten şatafattan uzak, tasarrufla insanına hizmet üreten bir anlayışı hakim kılacağız. İsrafın ispatlarını kamuoyuyla paylaşmayı vazife edineceğiz. Böyle bir dönemi yaşatmak Türkiye adına da büyük bir kazanım olacaktır" dedi.

İmamoğlu, DW Türkçe'nin dış basında "siyasetin yükselen yıldızı" olarak tanımlanması ve Türkiye'yi yönetmeye talip olma konularında yönelttiği soruya ise, demokrasinin kazandığı bir seçimi kazandıklarını ifade ederek, "Ama benim siyasi kariyerim için bir seçimi kazanmak sadece bir başlangıcı ifade ediyor. Görevime başladım, sonrasında halkımız bize neyi öngörür, bir dönem daha İstanbul'u mu yönet der, başka bir şeyi mi öngörür, bunlar zamana dayalı işler. Bugünden yorum yapılacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Yıldızımızı yüksekte görenler varsa da teşekkür ediyoruz. Daha yukarıya taşımak için çalışacağız" cevabını verdi. "Bakar görmez konumda bir belediye olmayacağız" Şeffaf, katılımcı ve hesap veren belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini söyleyen İmamoğlu, belediye yetkilerinin kısıtlaması konusunda yöneltilen bir soruya, en riskli duruma karşı bile hazırlıklı olduklarını dile getirerek, "Bürokratik engeller için çalışılabilir ama bu '23 Haziran'da ders almadım, bir daha ders alayım'a benzer. Gördük ki halk iradesi her şeyin üzerinde" yanıtını verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Taksim civarındaki yoğun güvenlik önlemleri konusunda bazı tedbirlerin değiştirilmesi noktasında valilik ve emniyetten taleplerinin olacağını ifade ederek, "Bakar görmez konumunda bir büyükşehir belediyesi olmayacağız" diye konuştu. Pazar günü İstanbul'da yapılması planlanan ancak yasaklanan LGBTİ Onur Yürüyüşü hakkında bir soruya ise her bireyin yaşam hakkına saygı duyan bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını, yürüyüşü iptal eden ilgili kurumlarla konuşmak gerekirse çekinmeyecekleri cevabını verdi. "Mülteciler konusu öncelikli" İmamoğlu basın toplantısında, İstanbul'da öncelikle trafik sorunu, kent yoksulluğu, doğal afetler ve mültecileri öncelikli tutacağını belirtti. İstanbul'daki Suriyeli mülteciler konusunda aktif çalışmalar yapacaklarını belirten yeni başkan, mülteci çocuk ve kadınlara destek olacaklarını dile getirdi. Suriyeli mülteciler konusunda ulusal politika oluşturulması gerektiğini ifade ederek, mültecilerin vatanlarına dönmeleri konusunda işbirliği yapacaklarını söyledi.

"Denetim şirketleriyle çalışacağız" Belediye kaynaklarının kullanımı konusunda sıkı denetim sağlayacaklarını dile getiren İmamoğlu, uluslararası düzeyde itibarı olan denetim şirketleriyle çalışmanın rahatlık yaratacağını düşündüklerini dile getirdi. Başkan, İBB bünyesindeki borçların yapılandırılabileceğini ve kaynak arayışına girebileceklerini söyledi. İBB'yi eş-dost ilişkileriyle değil, liyakatla yöneteceklerini ifade ederek, "Geriye dönük 25-30 yılı sorgulamaya vaktimiz olmayabilir ama geçmiş 5-10 yılı daha sağlıklı adımlar atabilmek için sorgulamak durumundayız" dedi. "Cumhurbaşkanı ile uzlaşarak çok güzel işler yapabiliriz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber çalışma yürütme noktasında, Erdoğan'ın kendisini destekleyeceği yönünde açıklama yaptığını gördüğünü belirtti. Pazartesi vali, garnizon komutanı ve siyasi partileri ziyaret edeceğini açıklayan başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep edecek. İmamoğlu, Erdoğan ile uzlaşabildikleri takdirde çok güzel işler yapabileceklerini de vurguladı.