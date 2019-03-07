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İMAMOĞLU: SİZ 1 GÜN SANDIĞA SAHİP ÇIKIN, BEN SİZE 5 SENE HİZMET EDEYİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 02:57 | Son Güncelleme

Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de Tokat dernekleri üyeleri ile bir araya geldi.

Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de Tokat dernekleri üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Bu seçimi biz kazanacağız. Siz, 1 gün sandığa sahip çıkın, ben size 5 sene hizmet edeyim" dedi.
Küçükçekmece İkitelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Tokat dernekleri üyelerine seslenen Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yaşam kalitesi en kötü ilçelerinin, iktidar partili belediyelerce yönetildiğini belirterek, Güngören'i örnek gösterdi. İmamoğlu, "Tam 27 senedir Güngören'i aynı anlayış yönetiyor. Utanır insan. Yaşanacak alan bırakmamışlar. Yeşil alan yok neredeyse. Aşağıda bir kızımız, ağlayarak yanıma geldi. Meğer yeşil alan istiyormuş. Sana kurban olsun yeşil alan. En güzelini, en büyüklerini yapacağız"

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ OLMAYACAK"
"Biz, bu seçimi kazanacağız" diyen İmamoğlu, vatandaşlara sandığa sahip çıkma çağrısı yaptı. İmamoğlu, "İlk defa Türkiye'de, İstanbul'da bir seçimin kaybedeni olmayacak. Birileri hariç. Ben, bu şehri kucaklamaya geliyorum. Ne olur sandıklara sahip çıkalım. Sandıklarda yürekli insanlarımız olursa, kazanmamız kolaylaşır. Bir gün bu görevi yapacaksınız. Siz, 1 gün sandığa sahip çıkın, ben size 5 sene hizmet edeyim. Bu şehre ve insanına ihanet etmeyecek bir belediye başkanı geliyor" dedi.

Görüntü dökümü:
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-İmamoğlu'nun konuşması
-Genel ve detaylar

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