Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, son seçim mitingini Üsküdar'da yaptı. Sultanbeyli programının ardından Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Başından beri özüm ne ise sözüm de o oldu. İstanbul'u konuştum. İftirayla onla bunla ilgilenmedim. Yok saydım. Hiçbir zaman iradem dışında bir şey söylemedim. Dilim hiç değişmedi. Oya göre konuşmadım. Ben Üsküdar'da nasıl konuştuysam Sultanbeyli'de de öyle konuştum. Kadıköy'de nasıl konuştuysam Bakırköy'de de öyle konuştum. Hiçbir zaman iradem dışında bir söz söylemedim. Sizleri şunu söyleyeyim. Milletimin samimi bir yönetime ihtiyacı olduğunu biliyorum. İstanbul'da ihtiyaç neyse, çözümlerimiz neyse onları konuştuk. Şükürler olsun bugüne geldiğimizde çalışarak bu mücadeleyi, İstanbul mücadelesi olduğu kadar demokrasi mücadelesini vererek, bugüne geldik. Hepinize minnet duyuyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her şeye rağmen bir hatamız varsa af edin, hakkınızı helal edin." dedi.