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İmamoğlu: “Sporun içine zerre kadar siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

Sarıyer’de amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Sporun içine zerre siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın arkadaşlar.

Sarıyer’de amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Sporun içine zerre siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın arkadaşlar. Sporun içindeki siyaset, hani elbise giyersin yakışmaz ya, ona da yakışmaz” dedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Sarıyer’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kent genelindeki amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi. Amatör sporcuların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, sporcuları tek tek selamlayarak sohbet etti. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyleyerek, spora ve sporculara yönelik projelerinden bahsetti.

“Sporun içine zerre kadar siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın”
Amatör spor kulübü yönetici ve sporcularına hitap eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 16 milyon insanın yaşadığı bir şehirde birkaç şeyi iyi tanımlamalıyız. Birinci sırada sporun içine zerre siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın arkadaşlar. Sporun içindeki siyaset, hani elbise giyersin yakışmaz ya, ona da yakışmaz. Siyasetin mecrası başka, onu başka yerde yapın. Ama Türkiye’de de tam tersi alabildiğine siyaset, her yerde olduğu kadar sporda daha fazla ve vallahi yakışmıyor. Golü kim atacak başbakan mı atacak, ya da hakem düdüğünü belediye başkanı mı çalacak. Bugünün sorunu olmayabilir ama, siyaseti sporun içine sokmayın, sokmamalıyız. Size söz veriyorum, büyükşehir belediye başkanı olacağım hiç kuşku duymuyorum. Siyasi kavramlarla sizin kapınızı çalan, benim yetkimi kullanan benim arkadaşım değildir. Size yardım etmek için ve hizmet için kapınızı çalanlar benim yol arkadaşımdır. Siyasetin spora dahil olmaması ve sporun siyasetten ayrılmasını el birliğiyle sağlamalıyız” dedi.

“İstanbul spor kenti olacak”
İstanbul’da sporun artması için çalışmalar yapacaklarını ve projelerinin hazır olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Futbolla ilgili sıkıntılarınız biliyorum. Özellikle semt sahalarının gençlerimize spor yapma imkanı sağlayan sahaların neye dönüştürüldüğünü biliyorum. Bu şehrin futbol sahaları konusundaki fakirliğini de biliyorum. Olmayan yerde alan üretemeyebiliriz ama bu konuda sağlıklı öneriler var. Bölgesel 3 ya da 4 ilçeyi bir araya toplayan, ulaşıma destek vermek kaydıyla geniş spor imkanları ve sporcu sağlığı olsun, bir çok konuda alt yapısını tamamlamış tesisleri yine amatör spor kulüplerine hediye edeceğimiz projeyi hazırladığımızı duyurmak istiyorum. Birçok branşa hizmet eden sporcu lisanlı sporcu sayısını en üst seviyeye taşıyan spor denince akla gelince İstanbul gelir denecek kadar insanların ruhuna sporu yerleştirilen bir felsefeyi birbirimize anlatarak bunu sağlayacağız. İstanbul spor kenti olacak” diye konuştu.

İmamoğlu, ‘Yürü Be İstanbul’ projesini anlattı
Spor yapmayı teşvik etmek amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları yeni projesi hakkında bilgiler de veren Ekrem İmamoğlu, “Yürü be İstanbul diye kampanya başlayacağız. İnsanlar yürüdükçe elde edeceği puanlarla bazen toplu taşımaya ücretsiz binecek, bazen bir tiyatroyu bedava izleyecek, bazen belediyenin salon imkanlarından bedava faydalanacak. Yani yürüdükçe puan kazanacak. Yani İstanbul’da yürüdükçe puan kazandıkça şehir ona bedava. Dolayısıyla obeziteyle mücadele etmiş olacağız. Biz öyle bir ruh getireceğiz ki bu kent, tatlı dil, güler yüz, sporla iç içe olmak, sporcuyla samimi olmak, sporun aslında sadece spor olduğunu insanlara hissettirmek. Bizim yönetici olduğumuz İstanbul’da spordaki şiddeti, kötülükleri silecek, tribündeki kadınların sayısını artıracak. Gördüğünüz bütün kötülükleri spordan arınmış bir İstanbul göreceksiniz” şeklinde konuştu.

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