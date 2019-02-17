İmamoğlu: “Sporun içine zerre kadar siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın”

Sarıyer’de amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Sporun içine zerre siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın arkadaşlar. Sporun içindeki siyaset, hani elbise giyersin yakışmaz ya, ona da yakışmaz” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Sarıyer’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kent genelindeki amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi. Amatör sporcuların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, sporcuları tek tek selamlayarak sohbet etti. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyleyerek, spora ve sporculara yönelik projelerinden bahsetti.

“Sporun içine zerre kadar siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın”

Amatör spor kulübü yönetici ve sporcularına hitap eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 16 milyon insanın yaşadığı bir şehirde birkaç şeyi iyi tanımlamalıyız. Birinci sırada sporun içine zerre siyaseti katanları kapıdan içeriye sokmayın arkadaşlar. Sporun içindeki siyaset, hani elbise giyersin yakışmaz ya, ona da yakışmaz. Siyasetin mecrası başka, onu başka yerde yapın. Ama Türkiye’de de tam tersi alabildiğine siyaset, her yerde olduğu kadar sporda daha fazla ve vallahi yakışmıyor. Golü kim atacak başbakan mı atacak, ya da hakem düdüğünü belediye başkanı mı çalacak. Bugünün sorunu olmayabilir ama, siyaseti sporun içine sokmayın, sokmamalıyız. Size söz veriyorum, büyükşehir belediye başkanı olacağım hiç kuşku duymuyorum. Siyasi kavramlarla sizin kapınızı çalan, benim yetkimi kullanan benim arkadaşım değildir. Size yardım etmek için ve hizmet için kapınızı çalanlar benim yol arkadaşımdır. Siyasetin spora dahil olmaması ve sporun siyasetten ayrılmasını el birliğiyle sağlamalıyız” dedi.