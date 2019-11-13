İmamoğlu, su zammı ile ilgili konuştu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-SUYA yapılan zam ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yatırım yapmak için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zam budur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne gelerek taksicilerle bir araya geldi. İmamoğlu, taksici esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra gazetecilere Londra ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

"KEYFİ ZAM YAPACAK KURUM VE KİŞİ DEĞİLİM"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçe tasarısında, suya konutta yüzde 20 zam talebi ile ilgili soru üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Her gün zam ile haşır haşır neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz, biz bazı tahlilleri yapmak zorundayız. Yaptığımız zam ya da önerdiğimiz zaman 2020 yılının zammı. 4.80 olacak suyun zammı hali. Biz 5.20'den aldık. Biz zaten bir tabana oturttuk suyu. Türkiye'de enerji ve yakıt zammı yüzde 60'larda iken biz önümüzdeki yıl su vermek için yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zammın kaynağı ülkemizin ekonomi sıkıntılardan kaynaklı zamlardır. Buna sıkıntı duyan varsa doğalgaz zamlarını yakıt zamlarını geri çeksinler biz de zam yapmayalım. Biz keyfi zam yapacak kurum ve kişi değilim."