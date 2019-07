İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağım

Harun UYANIK-İSTANBUL DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Genel sekreter ve yardımcılarının istifa açıklamaların sorulması üzerine İmamoğlu, "Niçin Cuma? Benim konuşmamı mı beklediler yani? Mazbatayı alalı bir aya yaklaşıyor? Niçin Cuma? Kimse milletin aklıyla oynamasın. Bizim burada aradığımız ahlak ve iyi niyet. Ben İBB başkanıyım 5 milyona yakın oy almış bir insanım. 16 milyonun hesap soracağı kişiyim ben. Dolayısıyla bir ben Cuma günü açıklama yapıyorum ve o günün akşamında istifalar ediliyor. Kendisi açıklama yapıyor. Bu işin ahlaki bir tarafı var. İnsanlara biz tebligat gönderiyoruz bir an önce genel kurulları yapın ki biz kendi ekibimizle kendi kadromuzla sürece hakim olalım" dedi.

"BEN BU İŞİN BÜTÜNÜNE BAKIYORUM"

Bir gazetecinin 'İlişiklerinin kesilmesine dair bir yazı göndermeniz gerekiyor" demesi üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bunlar teknik işler. Ben iyi niyetten bahsediyorum. Bizim arkadaşlarımız, takip ediyorlar. Cuma günü akşama istifaları verildi. Cumartesi günü haberim oldu. Benim için hiç bir şey ifade etmiyor. Ben bu işin bütününe bakıyorum. Yönetim kuruluna katılan arkadaşlarım var. Zabıta marifetiyle çağrı yaptım. 12'si geldi diğerleri gelmedi. Sorduğum soruyu söyleyeyim. Kişisel iradenizle mi hala orada duruyorsunuz, siyasi bir irade mi size talimat veriyor? Bakın bu soruyu orada soru, burada da soruyorum. Benim her şeyim şeffaf. Hiçbir cevap alamadım. Ama alana kadar her ikisine de cevap verilmiş gibi algılarım. Bu kadar açık net."

"Yaklaşık 20 günümü doldurdum" diyen İmamoğlu, "Hesap sorulacak günlerim tıkır tıkır, işliyor. Halkıma sesleniyorum. Ben hala belediye bütçesinin 3'te 2'sine, çalışanın yüzde 80'ine sahip iştiraklere henüz hakim olamadım. Bu kadar net. Milletimize duyuruyorum. Buna bir irade engel oluyorsa, yanlış yoldadır. Bu millet bizden hesap soracak. Yanlış yoldadır. Dolayısıyla iştiraklerin bir an önce genel kurullarını öne çekmeliler. Bir an önce şirketlere biz kadromuzu atamalıyız. Şeffaf yönetim anlayışımızla beraber, her günün de hesabını vatandaşına veren bir yönetimi İstanbul'a buluşturmalıyız" diye konuştu.