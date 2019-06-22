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İmamoğlu Sultanbeyli mitinginde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bütün yetkilileri devlet adamlığına davet ediyorum.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bütün yetkilileri devlet adamlığına davet ediyorum. Seçimin huzurunu, hakkaniyetini, adaletini, seçimin en güzel şekilde geçirilmesi için tüm zemini hazırlamaya çağırıyorum" dedi.

Seçim çalışmalarına Sultanbeyli'de devam eden Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde seçim otobüsü ile ilçe meydanına geldi. İmamoğlu'na Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile çok sayıda CHP İstanbul Milletvekili ve parti yöneticileri eşlik etti.

"BEN MİLLETİME HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIM"

İmamoğlu, "Ben partili ayırmadım. 'İstanbul ittifakının adayıyım' dedim. Ben bu şehirde elbette CHP'nin evladıyım. Elbette İYİ Parti'nin ittifakının evladıyım. Ama ben AK Partili hemşerilerimin de oyunu istiyorum. Ben HDP'li dostlarımın da oyunu istiyorum. Ben MHP'li, Saadetli, Demokrat Partili, Büyük Birlik Partili, her vatandaşımın oyunu istiyorum. Ben milletime hizmet için yola çıktım" diye konuştu.

"TEDBİRİNİZİ ALIN, MİLLETİ SIKINTIYA SOKMAYIN"

"Bütün yetkilileri devlet adamlığına davet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Seçimin huzurunu, hakkaniyetini, adaletini, seçimin en güzel şekilde geçirilmesi için tüm zemini hazırlamaya çağırıyorum. Bakın devlet adamlığı çağrımızı 31 Mart'tan öncede yapmıştık, yine yapıyorum. Tedbirlerinizi alın. Milleti sıkıntıya sokmayın. Yarın seçim günü. Hiçbir münakaşaya girmeyin. Kimseyle tartışmayın. Ailece oyunuzu kullanın. Demokrasi bayramına gidiyor gibi oyunuzu kullanın" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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