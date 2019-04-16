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İmamoğlu: Süreç YSK'nın önündedir, bu akşam sayım bitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 23:01 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

İlkay DİKİCİ-Can ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği seçim kurulunun, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun tutanağını netleştirip 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'na Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri eşlik etti.

"BİZ BİRBİRİMİZİN BU MİLLET ADINA YOL ARKADAŞIYIZ"

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde belki de en önemli süreçlerinden bir tanesini yaşadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

Süreç Yüksek Seçim Kurulu'nun önündedir. Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği seçim kurulunun, İstanbul il seçim kurulunun tutanağımızı netleştirip 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır. Ben bu şehre hizmet etmeye geldim. Bu ülke Ankara'daki hükümeti seçti mi, seçti. Oy verirsin, vermezsin. Sayın Cumhurbaşkanına oy verdi mi, verdi. Ben İstanbul'a Belediye Başkanı olarak seçildim mi, seçildim. Sayın Cumhurbaşkanının da Ankara'da görevi var mı, var. Biz birbirimizin bu millet adına yol arkadaşıyız.

"HİÇ KİMSENİN İBADETİNDE BİR EKSİKLİK, BİR EŞİTSİZLİK OLMAYACAK"

İmamoğlu, “Herkesin inancına, ibadetine saygı gösteren bir anlayış olacağız. Bu şehirde kimin inancı neyse eşit olacak. Bu şehirde hele hele Şişli'de Hristiyan vatandaşımız da var, Ermeni vatandaşımız da var, hepsi bizim vatandaşımız, hemşerimiz. Azınlık diye bir kavram yok. Bu şehirde, bu ülkede Alevi vatandaşımız var, Sünni vatandaşımız var. Cemevi de bizim, camii de bizim. Hiç kimsenin ibadetinde bir eksiklik, bir eşitsizlik olmayacak." ifadelerini kullandı.

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