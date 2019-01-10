Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK- Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'daki herkesin oyuna talibiz." dedi. Seçimi kazanacaklarını belirten İmamoğlu, "Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz.Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kadıköy Evlendirme Dairesi’ndeki toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ve İYİ Parti’nin il yönetimleri ile ilçe başkanları katıldı.

"İSTANBUL'DAKİ HERKESİN OYUNA TALİBİZ"

Toplantıda bir konuşma yapan İmamoğlu, "Her iki partinin ittifakı elbette çok değerli. İstanbul ittifakının oyuna talibiz, dedik. Evet siyasi bir birliktelik var. Biz biliyoruz ki İstanbul'daki herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla siyasi ayrım yapmaksızın, tüm siyasi partilere oy veren insanların da bize oy verebileceğini, vermeleri gerektiğini anlatabiliyor olmamız lazım" dedi.