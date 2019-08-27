İmamoğlu tartışmalı vakıflarla iş birliğini durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden önce dile getirdiği vaatlerinden birini hayata geçirerek İBB'den yardım alan pek çok vakıfla ilgili protokolleri feshetti.

Aralarında Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV gibi kuruluşların da bulunduğu dernek ve vakıflara İBB bütçesinden 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığını ifade eden İmamoğlu, "İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız” dedi. Bu meblağ içinde, sadece bir vakfa 56 milyon liralık yemek desteği olduğunu vurgulayan İmamoğlu, " İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç" ifadesini kullandı.

İncelemeler devam edecek

İBB de şu ana dek belediye ile çeşitli boyutlarda maddi iş birliği içinde olan ve bu iş birliği Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile sonlandırılan vakıf ve derneklerin isimlerini açıkladı. Buna göre İBB'den bundan böyle yurt inşaatı, bina kiralama, ulaşım-yeme-içme, bakım-onarım ve benzeri gibi kalemlerde yardım alamayacak olan vakıf ve dernekler şunlar: