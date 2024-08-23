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İmamoğlu "tek imzaya kaldı" deyip sert çıktı: Metro isyanı! "Derhal akıllarını başlarına alsınlar"

23.08.2024 16:39
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün "Koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl, derhal aklını başına alsın" çıkışıyla gündeme geldi. İmamoğlu, Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü-Büyükçekmece-TÜYAP Metrosu'nun tek bir imzaya kaldığını belirterek veryansın etti: "O bir imzayı esirgeyenlerin, milyonlarca İstanbulluyu metrosuz bırakanların siyaset anlayışı, bu şehre de zarar veriyor, bu ülkeye de zarar veriyor."

İmamoğlu "tek imzaya kaldı" deyip sert çıktı: Metro isyanı! "Derhal akıllarını başlarına alsınlar"

İmamoğlu bugün yapımı devam eden Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'ndaki çalışmaları inceledi. Mahmutbey Bölge Parkı İstasyonu şantiyesinde gerçekleşen buluşmanın ardından mega kentteki metro projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü-Büyükçekmece-TÜYAP Metrosu'nun 2 yıla yakın süredir yatırım planına alınmadığını belirterek tepki gösterdi.

"MİLLET ADINA UTANÇ VERİCİ"

Ekrem İmamoğlu konuşmasında konuyla ilgili tepisin gösterirken "Bu, millet adına utanç" verici diye de çıkıştı. İmamoğlu'nun konuşmasındaki ifadeleri şöyle:

"Projesi bakanlıkça onaylanmış, kredisi hazırlanmış, sadece tek bir imzaya kalan Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü-Büyükçekmece-TÜYAP Metrosu'na yönelik engelleme, bizi derinden üzüyor ve gerçekten sarsıyor. Bizzat görüşmelerini yapıyorum. Buradan isim veriyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. Ülkemizde birçok kamu hizmetine de kredi imkanı sunan kalkınma bankası. Teşekkür ediyorum ilgilerine. Yani bir kredi onaylıyorlar ama şunu anlayamıyorlar mesela. ‘Ya bunu niçin imzalamazlar?’ Soru böyle soruluyor. Dünya Başkanı ziyaretime geliyor, bu işin en başındakiler ziyaretime geliyor. Ben, ağzımı açıp bir şey diyemiyorum. Utanç verici. Bu millet adına utanç verici.

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"KOLTUĞU KENDİ KOLTUĞU ZANNEDEN AKIL, DERHAL AKLINI BAŞINA ALSIN"

Bu siyaset hasımlığı nedir Allah aşkına? Bundan kurtulun! Siyasi kibirden kurtulun! Hasımlıktan kurtulun! Ben her yerde hatırlatacağım. Koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl, derhal aklını başına alsın! Benim oturduğum koltuk, millete aittir. Küçükçekmece Belediye Başkanımız, Esenyurt Belediye Başkanımız, Avcılar Belediye Başkanımız… Koltuk, millete aittir. Fazla da oturmamalarını tavsiye ederim. Böyle sahada, sokakta, caddede, meydanda gezsinler. Sakın o koltuğun ısısını, kendilerine ait bir sıcaklık olarak görmesinler. Milletin onlara verdiği yetkinin, milletin onlara verdiği bir iradenin kullanıldığı bir alandır. Onun için yüksek adalet, yüksek şefkat, yüksek hoşgörü, yüksek demokrat ruhu; her şeyi taşımakla yükümlüdürler. Ama bunu ne yazık ki biz İstanbul'un birçok konusunda yaşayamıyoruz. O bir imzayı esirgeyenlerin, milyonlarca İstanbul'u metrosuz bırakanların siyaset anlayışı, bu şehre de zarar veriyor, bu ülkeye de zarar veriyor.

"UZAKLAŞANLARA ALLAH AKIL VERSİN"

Ayıptır, yazıktır, günahtır. İtibarınızı yerle bir etmeyiniz. Ve insanlarımızı kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan herkese hizmet etmeyi kendinize ilke edininiz. Allah, bizi bu ilkeli duruştan ve bu şekilde davranıştan asla uzak tutmasın. Bize yardımcı olsun. Aklını başına devşiren ve aklını başına getiren yöneticiler olmamızı, asla ve asla o süreçten uzaklaşmamamızı sağlasın. Uzaklaşanlara da Allah akıl versin. Ben dua ediyorum. Etmek de benim görevim. Tabii vatandaş için en doğru işleri yapmak da sorumluluğumuz. Halkçı ve icraatçı yönlerimiz, kesinlikle ayrılmaz bir bütündür. Hem halkçı davranacağız, sosyal politikaları en güçlü seviyede tutacağız ama hem de icraatta kesinlikle ve kesinlikle dünya rekorları kırmaya devam edeceğiz. Onun için metro ve altyapı yatırımlarını da kreş ve yurt gibi hizmetleri de aynı hızla ve aynı özenle hayata geçirmek, bizim asli sorumluluğumuzdur. Millete hizmette engel tanımadan, ‘tam yol ileri’ demek bizim işimizin böyle temel bir sloganı oldu. Keyifle de bunu demeye devam edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu
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