 İMAMOĞLU, TEKNOFEST’İ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 2’nci İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katıldı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanan İmamoğlu, üzerinde adının yazılı olduğu TEKNOFEST montunu giydi. Gençler ve çocuklarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması” çadırında bazı mucitlerden icatları ile ilgili bilgiler aldı.

“GENÇLERİN GELECEĞE KOŞMASI GÜZEL”

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Teknoloji güzel, geleceği görmek güzel. Gençlerin geleceğe koşması güzel. Bu deneyimi yaşamak ve onlarla hissetmek istedim. Zaten gözlerinden okunuyor. Cıvıl cıvıl gençlerimiz var. Onların zihnini ve önünü açıcı her türlü ortama katılmak ve güçlendirmek arzusundayız. Bu deneyimi yaşadığım için de mutluyum. Umut ediyorum, gençlerin hayalleri gerçek olur. Üretken bir gençlik olur. Akılla bilimle var olurlar” dedi.

“İNŞALLAH BU GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAK”