İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terkos Gölü'nde incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun da katıldığı inceleme gezisinde Avrupa Su İsale ve Dağıtım Daire Başkanlığı Terkos İşletmeleri Şube Müdürü İsmail Aydın sunum yaptı. Heyet, daha sonra terfi merkezi ve baraj kapaklarında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yapımı devam eden Terkos Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki incelemeleri sırasında, müzenin bahar aylarında halkın kullanımına hazır edilmesi talimatını verdi.

"BÜTÜN İSTANBULLULARA BURAYI GÖSTERİP, ANLATACAĞIZ"

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını ise, Kanal İstanbul kazısından çıkacak hafriyat ile oluşturulması planlanan 40 kilometrelik dolgu alanı için düşünülen Karadeniz sahilindeki Karaburun bölgesinde yanıtladı. İmamoğlu, Terkos incelemelerini şu sözlerle değerlendirdi: Arkadaşlar, bugün aslında sizlerle bir Terkos gezisi yaptık. İstanbul'daki suyun yolculuğunu paylaştık. Bu suyun yolculuğunda, Terkos'un çok önemli bir süreci var. İnşallah oradaki süreci, önümüzdeki ilkbaharda, İstanbullularla müze olarak buluşturacağız. Burayı gezerken, tabi mevcut Kanal İstanbul tartışmasını da sizlerin hissetmesini istedim. Buradaki doğal güzelliği, tam arkamda gördüğünüz Karadeniz'i, 'podima' diye tanımlanan muazzam bir kumu vardır. Bu, suyun temizlenmesinde kullanılır. Daha ilerde, özellikle barajdan sonraki kısımlarda cam imalatı için kullanılan kum stokuna sahiptir bu bölge. Gördüğünüz bu doğal yapı, kumsallar, boylu boyunca, yeni projede yüzlerce metre eninde, 40 kilometreye yakın dolgu yapılacak. Ne ile? 20-25 kilometre derinden çıkarılan çamurla. Yani bu gördüğünüz, şu an üstüne bastığınız, yüzyılların oluşturduğu kum tepelerinin önüne bu dolgu yapılacak. Aslında, tümüyle akıl durması gibi bir şey. Yüzyıllardır dünyada su mücadelesi veriliyor. Tatlı su kaynaklarını korumak için insanlar, büyük mücadele içerisinde. Yani artık dünyanın geleceğinde neredeyse su savaşları tartışılıyor. En önemli yaşam kaynağı olan su ile ilgili böyle bir süreç konuşuluyorken, siz, tamamen hayal ürünü olan, hiçbir işe yaramayacak olan bir kanal üzerinden, İstanbul'un en görkemli su kaynağını yok etme çabası içerisindesiniz. Terkos, yani milletin musluğundan akan suyun adı olan Terkos'u yok etme çabası içerisinde olacaksınız. Bütün İstanbullulara burayı gösterip, anlatacağız. Her metresini, nasıl bir doğa olduğunu, nasıl yok edilmek üzere bir işin planladığını anlatacağız"

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