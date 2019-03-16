İmamoğlu: Terörün dini ve milleti olmaz

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ümraniye Çarşı'da halka seslenen İmamoğlu yerel seçimler için destek istedi.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları hakkında konuşan İmamoğlu, "Onlarca Müslüman kardeşimiz katledildi. Bir vahşi, bir kalbi körelmiş ve nefretle, kinle beslenmiş bir insan gözünü kırpmadan onlarca Müslüman kardeşimizi katlediyor. Terörün, dini ve milleti olmaz. Kim yaparsa yapsın, lanet olsun, kınıyoruz. Allah bu ülkeyi terörden esirgesin. Teröristleri ve terör örgütlerini lanetliyorum. Topraklarımızdan uzak dursunlar" dedi. İmamoğlu, konuşmasında yarın Eyüpsultan'da yapacağı mitinge çağrı yaptı. İmamoğlu, "Yarın Eyüpsultan'da mitingim var 18.00'de. Ben İstanbul'a çağrı yapıyorum. İnancı ne olursa olsun, İstanbulluların tamamına çağrı yapıyorum. Ben, yarın akşam namazında Eyüpsultan Camii'nde olacağım. Sizi oraya davet ediyorum. Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için dua edelim. Sizi Eyüpsultan'a bekliyorum" diye konuştu.

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