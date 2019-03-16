HABER

İmamoğlu: Terörün dini ve milleti olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:38 | Son Güncelleme

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ümraniye Çarşı'da halka seslenen İmamoğlu yerel seçimler için destek istedi.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları hakkında konuşan İmamoğlu, "Onlarca Müslüman kardeşimiz katledildi. Bir vahşi, bir kalbi körelmiş ve nefretle, kinle beslenmiş bir insan gözünü kırpmadan onlarca Müslüman kardeşimizi katlediyor. Terörün, dini ve milleti olmaz. Kim yaparsa yapsın, lanet olsun, kınıyoruz. Allah bu ülkeyi terörden esirgesin. Teröristleri ve terör örgütlerini lanetliyorum. Topraklarımızdan uzak dursunlar" dedi. İmamoğlu, konuşmasında yarın Eyüpsultan'da yapacağı mitinge çağrı yaptı. İmamoğlu, "Yarın Eyüpsultan'da mitingim var 18.00'de. Ben İstanbul'a çağrı yapıyorum. İnancı ne olursa olsun, İstanbulluların tamamına çağrı yapıyorum. Ben, yarın akşam namazında Eyüpsultan Camii'nde olacağım. Sizi oraya davet ediyorum. Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için dua edelim. Sizi Eyüpsultan'a bekliyorum" diye konuştu.

Ünlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştıÜnlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı
Terörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacakTerörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil bu hale geldi!

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.