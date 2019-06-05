İmamoğlu Trabzon'da bayramlaşma törenine katıldı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yola çıktığımız ilk günden itibaren milletimize, insanlarımıza hep güzel şeyler söylemek istedim çünkü milletimizin güzel şeylere ihtiyacı var." dedi. Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap ederek bayramlarını kutlayan İmamoğlu, "Bu şehrin, çocuğu evladı olarak sizi mahcup etmeme adına yol yürüyeceğime, ahlaklı, anlamlı ve idealist bu güzel milletin, Türk milletinin kıymetli bir evladı olarak yol yürüyeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." ifadesini kullandı. İmamoğlu, Trabzon'dan ve çevre illerden gelen vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, burada geçen çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. İnsanların güzel şeylere ihtiyacı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Yola çıktığımız ilk günden itibaren milletimize, insanlarımıza hep güzel şeyler söylemek istedim çünkü milletimizin güzel şeylere ihtiyacı var." dedi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da bir süreç yaşadım. İstanbul'da 4 milyon 180 bine yakın oy almış bir kardeşiniz olarak seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi. Hep beraber tamir edeceğiz. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz çünkü bizim milletimiz, hemşehrilerimiz, insanımız Cumhuriyet'e, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman yüreğinde 'tam bağımsız Türkiye' diyen insanlardır." - "Tüm hemşehrilerimin desteğine ihtiyacımız var" "Bu süreci biz tedavi ederken bazıları kötü sözler kullanıyor olabilirler." diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Bir avuç insanın yaptığı bu yanlıştan milletimizi kurtarmak istiyoruz çünkü ne yazık ki ilerleyen yıllardaki her seçimin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arifesindeyiz. Dolayısıyla ben kendimi bu yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin seçiminde yeniden seçileceğini bilen bir kardeşiniz olarak yeniden şunu hatırlatmak istiyorum aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla burada bulunan tüm hemşehrilerimin desteğine ihtiyacımız var."