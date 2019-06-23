İmamoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin projesiyim

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde bir konuşma yaptı.

Bütün inançlara saygı duyacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Etnik kökeninin önemi yok. İnsan var, insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, biz bu şehrin vicdanı, kadınları için, biz herkes için geldik. Yıkın bütün ön yargıları, hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. İnsanlara sevgiyi hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaşı Veli’yi hatırlatmaya geldik. Yok Alevisi, Sünnisi, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum’u, Ermeni’si, Süryani'si, Yahudi'si, herkesi kucaklayacağız" dedi.

"Ne sizi aldacağız, ne aldanacağız"

Fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirecekleri sözünü veren İmamoğlu, "Ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız. Evet ben bir projeyim, ben Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim" dedi.