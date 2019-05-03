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İmamoğlu: Türkiye'nin geleceğe aydınlık bakabildiği kararı vereceklerini umuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimin İstanbul sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlara ilişkin "Türkiye'nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği ve evet 'Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir, diye umuyorum ve bekliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimin İstanbul sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlara ilişkin "Türkiye'nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği ve evet 'Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir, diye umuyorum ve bekliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul'da Çamlıca Camii'nin bugün ibadete açılacağının hatırlatılması üzerine, "Tabi önemli bir açılış, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı; ama ben bir davet almadım. Davet alsaydım programımı ona göre düzenleyebilirdim; ama olsun Ankara'dayız. Hacı Bayram Camii'ne gideriz. O güzel manevi ortamda duamızı ederiz; milletimiz, İstanbul'umuz, Türkiye'miz için. Dolayısıyla bir davet almadım" diye konuştu.

'AĞIR YÜKLERİ VAR'
Başkan İmamoğlu, yerel seçimin İstanbul sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlar hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Türkiye'de son sözü söyleyecek kurum olduğunu kaydetti. Son sözün, Türkiye'nin demokrasisi ve demokratik süreç için çok önemli olduğunu belirten İmamoğlu, "Ağır bir yükleri var. Ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Zira şu an yapılan şey kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor; ama dediğim gibi hukuki süreç devam ediyor. İzliyoruz; ama çok tedbirli ve temkinli izliyoruz. Türkiye'nin bunca yıl verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan seçimlerin yine en sağlıklı şekilde yapıldığı, Türkiye'nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği ve evet 'Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir, diye umuyorum ve bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İmamoğlu'nun açıklaması

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA) -

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