İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “1 Nisanda göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar daha geniş çapta merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyeleriyle bir araya geldi. Burada İmamoğlu’nu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve üyeleri karşıladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantının ardından İmamoğlu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“1 Nisanda göreve en yakın kişinin yönetim anlayışını merak etmeleri bizi mutlu ediyor”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üyeleriyle çok verimli bir İstanbul özeti paylaştık geleceğini konuştuk, gelecekteki düşüncelerimizi konuştuk. İstanbul yönettiğimiz esnada bu kurumlarla nasıl işbirliği yapacağımız konusunda vaatlerde bulunduk. Önerilerini aldık. İş dünyası bugünün ekonomiyi en derinden hisseden işsizlik konusunda tedbirleri olan çok değerli kurumlar. Bu verimli toplantı için her iki kuruma teşekkür ediyorum. Bir önceki toplantıdan farklı daha geniş katılımlı oldu, hatta Türkiye’nin farklı yerlerinden temsilciler vardı. Tabi ister istemez, 1 Nisanda göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar daha geniş çapta merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. Herkese fikrimizi ulaştırmak toplumun farklı kesimlerine yapacaklarımız anlatmak bizim vazifemiz. Geniş katılımlı süreçle buluşmuş olduk” dedi.