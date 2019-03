İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldi

“Her vatandaşının, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vaat ediyoruz”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu toplantısının ardından Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda Türkiye Hahambaşı İsak Haleva’yı da ziyaret etti. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen ikili, dinler arası hoşgörü mesajı verdi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “İstanbul’un çeşitliliği ve zenginliğini çok önemsiyorum. Her vatandaşının, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vaat ediyoruz. Bu vaadimizde en değerli işbirliğini yapacağım sakinlerinin başında da Musevi vatandaşlarımız var. Zira bu kentin çok eski sakinleri 500 yıl öncesinde bu şehre yerleşen bu şehrin gelişiminde her daim sürecin içinde olan, özellikle kültür sanat ticaret hayatında çok değerli katkıları olan hemşehrilerimiz. Bu yönüyle işbirliğimizin çok sıkı olması her konuda bir arada olabilmeyi, ama ulusal bazda, ama uluslararası alanda düşüncelerine bizimle paylaşması gerektiğini kendilerine ilettim. İnanç masasının büyükşehir belediyesinin bünyesinde varlığından bahsettim. Bunu gelir gelmez hayata geçireceğimizi ve farklı inanç gruplarının bu masa sayesinde bir arada, bu kentin maneviyatı süresince neler yapılması gerektiği ve nerede eksiklik var konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak rolümüzün hak ettiği yerde olması hususunda bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik. İnşallah kendilerinin uygun göreceği kişinin orada varlığı bizi de mutlu edecektir diye kendilerinden talepte bulunduk. Göreve geldiğimiz takdirde sağlıklı işbirliğimizi devam edecektir” diye konuştu.