HABER

İmamoğlu: (Tuzla'daki fabrika yangını) Yangının negatif bir tesiri olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:57 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki fabrika yangının etkilerinin sorulması üzerine "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı.

İmamoğlu: (Tuzla'daki fabrika yangını) Yangının negatif bir tesiri olmayacak

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki fabrika yangının etkilerinin sorulması üzerine "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak" dedi.

"BU HATTIN 2022 YILINDA BİTİRİLMESİNİ ÖNGÖRMEKTEYİZ"
Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe metro hattı tünel kazı çalışmalarını yeniden başlattı. Çalışmaları inceleyen İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "İstanbul hem şehrin geleceğini tasarladığı gibi yatırımlarıyla ilgili de kararlı ve karakterli adımlar atacak. Bu noktada şu anda ulusal ve uluslararası ölçekte görüştüğümüz finans kuruluşlarıyla hem İstanbul’un gücünü anlatıyoruz hem bundan sonra ne kadar kararlı ve akılcı, planlı şekilde gittiğini ifade ediyoruz. Bugün bulunduğumuz yerde yaptığımız görüşmeler neticesinde Ağustos ayında attığımız imza ile burayla ilgili finansman anlamındaki sorunun büyük kısmını aşmış bulunmaktayız. Bu nedenle yaklaşık 1 yıldır duran bu şantiyeyi hareketlendireceğiz ve gerçekten önemli bir hat olan ve günlük yolcu sayısı 300 bin üzerinde planlanan bu hattın 2022 yılında bitirilmesini öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, konuşmanın ardından beraberindeki heyeti yanına davet ederek, "Allah, tamamına erdirsin. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek yarım kalan metro çalışmasını başlatan butona bastı.

“TOPLUMUMUZU ÜRKÜTEN YA DA KORKUTACAK BİR HUSUS OLMADIĞI İÇİN HERHANGİ BİR BİLGİLENDİRME YAPMADIK"
İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Tuzla’daki yangın sonrası bir çevre etki raporu çıktı mı? Atmosferde kimyasal bir etki yarattı mı? Yağmurun kimyasal yağış olduğu iddiaları var?" sorusuna, "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak. Ne yazık ki şu anda kahraman bir itfaiye erimiz ameliyat oldu. İyi gidiyor. Neticede ciddi bir yaralanma geçirdi talihsiz. Şu an tek negatif etkisi bu. Bir de orada bir mal kaybı var. Oradaki sanayi kuruluşuna da geçmiş olsun diyoruz. Ama atmosferi etkileyecek zehirli bir atık şeklinde yağmurla tekrar yeryüzüne inecek şekilde bir tanım ya da tehdit bize ulaşmadı" yanıtını verdi.

İmamoğlu: (Tuzla'daki fabrika yangını) Yangının negatif bir tesiri olmayacakİmamoğlu: (Tuzla'daki fabrika yangını) Yangının negatif bir tesiri olmayacakİmamoğlu: (Tuzla'daki fabrika yangını) Yangının negatif bir tesiri olmayacakİmamoğlu: (Tuzla'daki fabrika yangını) Yangının negatif bir tesiri olmayacak

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Öztürk:"Eğribel Tüneli’nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda yapılacak"Öztürk:"Eğribel Tüneli’nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda yapılacak"
Serdar Yavuz ve Ali Es anısına yamaç paraşütü düzenlendiSerdar Yavuz ve Ali Es anısına yamaç paraşütü düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.