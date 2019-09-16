İmamoğlu Twitter'dan isyan etti: Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir

Ankara'nın Çankaya İlçesi Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in hazırlattığı afişte bulunan "Biz tatil yapmadık" yazısı için "İmamoğlu'na gönderme" yaptığı iddiasıyla sosyal medyadan birçok tepki geldi. Taşdelen ise gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu.

Taşdelen’e gelen tepkilere dayanamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise destek için, “Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir, sizin gibi çalışkan tüm belediye başkanlarımız candır” ifadelerini kullandı.



