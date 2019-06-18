İmamoğlu, Ulaşım Çözümleri toplantısında konuştu -1

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ- Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım Çözümleri Toplantısı"nda konuştu. Toplu taşıma ile ilgili projelerini anlatan İmamoğlu, ““Biz bu kentte güvenli, konforlu, dakik, erişilebilir, uygun maliyetli bir taşımacılık hizmeti alınsın istiyoruz. Belediye olarak elimiz taşın altına sokacağız. Taşımacılık sektörünü destekleyeceğiz, bu kente ulaşım konusunda kim hizmet ediyorsa biz de onun hizmetinde olacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, sabah muhtarlarla buluştuğu Şişli'deki bir otelde, öğleden sonra da şoför esnafıyla bir araya geldi.

"YAHU SARILSANA BANA. BEN DE SANA SARILAYIM"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın hakkında konuşan İmamoğlu, “Ben bu millet kucaklaşsın istiyorum. Bakın bu kardeşiniz sayesinde 17 yıl sonra rakibimle sizleri konuşurken göstermek durumunda kaldım. Bana borçlu. 4 aydır yalvarıyorum. Bugün de bana laf yetiştiriyor. Üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Rahmetli Özal'a anmaya gittiğimde anıt mezarda yolda kendini görünce arabadan indim. Neden biliyor musunuz. Saygımdan. Kendisine doğru gidip tokalaşmak istedim. Ben ona sarılmak istediğimde, beni görünce elimi tuttu mu tutmadı mı hemen gitti. Yahu sarılsana bana. Ben de sana sarılayım. Göreceksiniz, ben, benim gibi düşünmeyen insanlarla önce konuşmayı ve konuşturmayı bu şehre alıştıracağım. Benim gibi düşünmeyebilir. Önemli değil. Bana laf yetiştirmesine gerek yok" diye konuştu.