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İmamoğlu Ünlü Gazeteci Amanpour’un Sorularını Yanıtladı

26.06.2019 23:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da tekrarlanan seçimde bir kez daha belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Amerikan yayın kuruluşu CNN’in sorularını yanıtladı. Deneyimli televizyoncu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Hiçbir birey ya da güç demokrasiyi tehdit edemez” dedi

İmamoğlu Ünlü Gazeteci Amanpour’un Sorularını Yanıtladı

İstanbul’da tekrarlanan seçimde bir kez daha belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Amerikan yayın kuruluşu CNN’in sorularını yanıtladı. Deneyimli televizyoncu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Hiçbir birey ya da güç demokrasiyi tehdit edemez” dedi.

İlk seçim kampanyasında kitlelere sesini duyurmakta zorluk yaşadığına değinen İmamoğlu, devlete ait televizyona sadece seçime üç gün kala çıkarıldığını bu nedenle sokağa çıkarak organik bir kampanya yürüttüğünü ifade etti.

‘Erdoğan müdahale eder mi?’ sorusu

Amanpour İmamoğlu’na “Her şey çok güzel olacak dediniz, umutlu ve farklı bir slogandı Türkiye için ama hiç her şeyin çok güzel olmayabileceği yönünde bir kaygınız yok mu merak ediyorum. Zira seçimi tekrar yaptıran ve partisi ikinci kez yenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir aşağılamaydı. Şimdi onun planlarınıza müdahale edip etmeyeceğini düşünmüyor musunuz?” diye sordu.

İmamoğlu “Milletin iradesinin önünde hiç kimsenin ya da hiçbir bireysel tavrın duramayacağını 23 Haziran gösterdi. Bunu hiçbir siyasinin görmeme şansı yok” sözleriyle yanıt verdi ve şöyle devam etti:

“Kapıları ardına kadar açtığımı ve ortak hizmet üretmek istediğimi dile getirdim, devletin başı sayın cumhurbaşkanına bu yönde çağrımı yaptım. Erdoğan bir yıl önce seçildi, önünde 4 yıl var. Bizim de 5 yıl var. Bunun bir hizmet yarışına dönüşmesinin, insanların hafızasında daha olumlu iz bırakacağını düşünüyorum. Aksini tercih etmek siyaseten insanların geleceğini negatif etkiler. Benim beklentim Sayın Erdoğan’ın bu çağrımıza cevap vereceği yönünde.”

Yolsuzluk sorusu

İmamoğlu, kişilere hizmet etmek yerine siyasi geleceğini düşünenlerden olmayacağını söyledi. Ülkenin demokrasiye ihtiyacı olduğunu ve halkın demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

Amanpour Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki seçimlerde kullandığı “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” ifadesine atıfta bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye’sindeki kayıtları alması konusuna değindi ve Erdoğan’a yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatma ihtimalini sordu. İmamoğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

“Ben kendi zaferimden ve partimin zaferinden önce Türkiye’nin zaferini düşünürüm. Ülkenin kazanması benim ya da partinin kazanmasından önemlidir. Kapalı kapılar ardından gizli yapmayacağım hiçbir şeyi. Açık oynayacağım ve herkesin görmesini sağlayacağım. Bu benim işim değil bu adli bir durum. İstanbul’daki olumsuzluklar insanların çıkarına aykırı durumlar olursa tabii ki bunları düzeltmeye çalışacağız. Ama sürecin nasıl gideceği yargıya kalmış bizim kişisel işimiz değildir.”

İmamoğlu, söyleşiyi kampanya sloganı olan “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle bitirdi.

Dünyaca ünlü gazeteci Amanpour’un söyleşisi Çarşamba günü CNN International ve PBS televizyon kanallarında Türkiye saatiyle 20’de yayınlandı.

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