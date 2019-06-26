İmamoğlu Ünlü Gazeteci Amanpour’un Sorularını Yanıtladı

İstanbul’da tekrarlanan seçimde bir kez daha belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Amerikan yayın kuruluşu CNN’in sorularını yanıtladı. Deneyimli televizyoncu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Hiçbir birey ya da güç demokrasiyi tehdit edemez” dedi.

İlk seçim kampanyasında kitlelere sesini duyurmakta zorluk yaşadığına değinen İmamoğlu, devlete ait televizyona sadece seçime üç gün kala çıkarıldığını bu nedenle sokağa çıkarak organik bir kampanya yürüttüğünü ifade etti.

‘Erdoğan müdahale eder mi?’ sorusu

Amanpour İmamoğlu’na “Her şey çok güzel olacak dediniz, umutlu ve farklı bir slogandı Türkiye için ama hiç her şeyin çok güzel olmayabileceği yönünde bir kaygınız yok mu merak ediyorum. Zira seçimi tekrar yaptıran ve partisi ikinci kez yenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir aşağılamaydı. Şimdi onun planlarınıza müdahale edip etmeyeceğini düşünmüyor musunuz?” diye sordu.

İmamoğlu “Milletin iradesinin önünde hiç kimsenin ya da hiçbir bireysel tavrın duramayacağını 23 Haziran gösterdi. Bunu hiçbir siyasinin görmeme şansı yok” sözleriyle yanıt verdi ve şöyle devam etti: