İMAMOĞLU, VATİKAN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel ile görüştü. Florya’daki Başkanlık Konutu’nda yapılan görüşmede İmamoğlu, "İlişkilerimizi tazelemek ve tamamıyla dünyaya açık İstanbul kenti oluşturma adına işbirliğimizi konuşmak bizim için zevk olur. Kentimizde bu yeni dönemde inanç dünyamı ardına şehrimizde yaşayan her inanca eşit bir yerel yönetim olma konusunda özel bir hassasiyetimiz olacak. Hiçbir inancı ve etnik kökeni bir azınlık kelimesiyle yan yana koymayacağız. Bu kentte yaşayanlar bizim hemşehrimizdir ve onlara çok değerli hizmetlerde bulunacağız." dedi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un selamlarını getirdiğini söyleyen Russel ise "İstanbul, Katolikler için çok önemli bir şehir. Sayıca çok olmamamıza rağmen, köklerimizin bağlı ve güçlü olduğu bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'a çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntü

-İmamoğlu’nun konuşması

-Russel’in konuşması

-Detaylar

