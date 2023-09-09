İmamoğlu vazgeçmedi! 'CHP ve Türkiye' vaadini çok konuşulacak sözlerle açıkladı: 'Aziz millet desteğe hazır'

Cumhuriyet Halk Partisi bugün 100. yıl dönümünü kutluyor. Yıl dönümüne girilirken ise seçim yenilgisinin getirdiği tartışmalarla sancılı bir süreçten geçiliyor. Sürecin odağındaki isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu. 2023 seçimlerinde alınan yenilginin hemen ardından 'değişim' isteyen, parti içinde bir grupla birlikte hareket ettiği değerlendirilen Ekrem İmamoğlu son olarak rotayı yerel seçimlerde bir kez daha seçilme hedefine kırdı.

"DEĞİŞİMİN YENİ VİZYONU"

Diğer yandan İmamoğlu, CHP'yi değiştirme hedefini vurgulamaya devam ediyor. Cumhuriyet'te "Yeni Vizyon" başlıklı bir yazı kaleme alan İmamoğlu çok konuşulacak mesajlar verdi. CHP'nin tarihini değerlendirip geleceğe ilişkin mesajlar veren İmamoğlu'nun o yazısında şu dikkat çeken kesitler yer aldı:

"Değişimin yeni vizyonu, CHP’yi tüm dünyada kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham veren, küresel seviyede saygın ve güçlü bir parti haline getirmek olmalıdır. Tıpkı 1923’lerin CHP’sinin dünyanın tüm mazlum milletleri için ilham kaynağı olması gibi."

"ANA MUHALEFET PARTİSİNE ÜLKEYİ YÖNETİYORMUŞ GİBİ ALGI YAPILIYOR"

CHP geride bıraktığımız 100 senenin en önemli aktörlerinden biri oldu olmasına ama malum çok uzun zamandır iktidarda değil ve Türkiye’ye hizmeti ve katkısı yerel yönetimlerde ortaya koyduğu çok değerli performansı bir yana bırakırsak, ülkenin ana muhalefet partisi olmakla sınırlı. 1950’den beri neredeyse gerçek anlamda hiç iktidar olmamış CHP, uzun yıllardır sanki ülkeyi yönetiyormuş ve tüm olumsuzluklardan sorumluymuş gibi bir algının öznesi yapılıyor.

"AZİZ MİLLETİN DESTEĞE HAZIR OLDUĞUNA EMİNİZ"

CHP'yi kamu aklını Türkiye'nin ve dünyanın dehasıyla bir araya getiren daha kapsayıcı, icraatçı ve reformcu bir parti kılacak şekilde değiştirmeleri gerektiğini savunan İmamoğlu şöyle devam etti:

"İlk yapmamız gereken şey vatandaşlarımızı dikkat ve empatiyle dinlemektir. Onlara kulak verdiğimizde duyduğumuz insanlarımızın zengin, güçlü, itibarlı bir ülkede özgürlük ve refah içinde yaşamak istedikleridir. Kutuplara bölündüğünü, kimlik ve aidiyetlerine sıkıştığını zannettiğimiz toplum aslında yeni bir hikaye duymamanın ve muhalefete bir türlü güvenememenin bezginliğine sıkışmış durumdadır. Herkes milletimizin ferasetine güvenmelidir. Şundan eminiz ki bu aziz millet Türkiye’yi zengin, güçlü ve adil kılacağına inandığı bir muhalefeti desteklemeye hazırdır."

"MİLLETİN CHP'Yİ DEĞİŞİME ZORLAMASININ NEDENİ BU"

İmamoğlu, Türkiye'nin büyük bir sıçramaya ihtiyacı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermeyen millet, Türkiye’yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye’yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır. İşte milletin CHP’yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli, en acil görevimiz hep beraber bu muhalefeti yaratmaktır. Bunu yaratmanın yolu ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır."

"BİR TESPİT, BİR DE VAAT"

İBB Başkanı'nın yazısını noktalarken yer verdiği ifadeler de dikkat çekti:

"Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek."

