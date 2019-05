İmamoğlu ve Yavaş cuma namazını Hacı Bayram Camii’nde kıldı

“Diyanet ile her türlü manevi ortamda bulunuruz”

“Biz Diyanet Vakfı ile her türlü işbirliği yaparız” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Diyanet kurumuyla da her türlü işbirliği yaparız. Diyanet ile her türlü manevi ortamda bulunuruz. Aradaki özel şirketlerdir. Önceki yönetim de kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. Kaldı ki daha özel durumlar söz konusu, biz sayın valimizin çağrısıyla Pazartesi günü Ramazan’ın ilk iftarında İstanbul şehit aileleriyle buluşma konusunda bizden talebi olmuştu. Biz de memnuniyetle onur duyarız dedik kendilerine, protokol gereği eşlik edeceğimizi söyledik.”

“İstanbul emin ellerde”

Seçim zamanında verdiği vaatleri yerine getireceğini belirten İmamoğlu, ”Bakın bugün UMKE’ye yazılarımızı gönderdik. Öğrencinin kartı 50 TL’ye inecek, 0-4 yaş arası çocukların anneleriyle seyahati ücretsiz olacak dedim. Su yüzde 40, yüzde 50 dilimlerle indirimli olacak dedik. Biz hem UMKE’ye, hem İSKİ’ye yazılarımızı gönderdik, süreçlerimizi başlattık. Millet hizmet bekliyor, şehirlerimizin sorunları var. Bunlara çözüm bulacağız. İstanbul emin ellerde” diye konuştu.