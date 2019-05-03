İmamoğlu ve Yavaş cuma namazını Hacı Bayram Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi hedef alan saldırılar karşısında çok daha güçlü duruş sergileyebiliyoruz. Maruz kaldığımız haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgahlar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi hedef alan saldırılar karşısında çok daha güçlü duruş sergileyebiliyoruz. Maruz kaldığımız haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgahlar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi

Ankara’da düzenlenen CHP belediye başkanları toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camii’nde birlikte cuma namazı kıldı. Hacı Bayram Camii’nde cuma namazı çıkışı vatandaşları kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul’da Ramazan’a dönük çok hassas olduklarını belirten İmamoğlu, “Ramazan’da veya bir manevi ortamda sıfır siyaset. Tüm çalışma arkadaşlarım da bilir, 5 yıllık belediye başkanlığım döneminde de sıfır siyaset. Ramazan sofrasının siyaseti olmaz, bu kadar net. Sadece Sultanahmet Meydanı’yla ilgili eski yönetim, şuanda halen mevcut yönetimdeler. Kendilerine sorduk ne yapıyorsunuz diye? Nerelerde hangi uygulamaları yapıyorsunuz diye sorduk. Bazı uygulamaları mevki yönünden arttırdık. Özellikle iftar çadırlarını insan gel git yönlerinde acil durumlarında ulaşabilecek iftar sofralarını arttırdık. 39 belediyenin çadır açtığı yerde Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyesiyle yarışmaz, siyaset yok dedik. Ayrı yerlerde çadır açtık. Sultanahmet Meydanı’nda geçmiş dönemdeki yönetim, itfaiyenin, emniyetin Sultanahmet Meydanı’nda bu tarz fuar alanlarına karşı olduklarını söylediler. Özellikle oradaki esnafın işlerine zarar verdiğini, geniş tespitleri olduğunu söylediler. Ben o anlamda hiç irade koymadım. Esnaf rahatsız ise, emniyet rahatsızsa ve itfaiye rahatsızsa kurmayın dedim“ şeklinde konuştu.

“Diyanet ile her türlü manevi ortamda bulunuruz”

“Biz Diyanet Vakfı ile her türlü işbirliği yaparız” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Diyanet kurumuyla da her türlü işbirliği yaparız. Diyanet ile her türlü manevi ortamda bulunuruz. Aradaki özel şirketlerdir. Önceki yönetim de kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. Kaldı ki daha özel durumlar söz konusu, biz sayın valimizin çağrısıyla Pazartesi günü Ramazan’ın ilk iftarında İstanbul şehit aileleriyle buluşma konusunda bizden talebi olmuştu. Biz de memnuniyetle onur duyarız dedik kendilerine, protokol gereği eşlik edeceğimizi söyledik.”

“İstanbul emin ellerde”

Seçim zamanında verdiği vaatleri yerine getireceğini belirten İmamoğlu, ”Bakın bugün UMKE’ye yazılarımızı gönderdik. Öğrencinin kartı 50 TL’ye inecek, 0-4 yaş arası çocukların anneleriyle seyahati ücretsiz olacak dedim. Su yüzde 40, yüzde 50 dilimlerle indirimli olacak dedik. Biz hem UMKE’ye, hem İSKİ’ye yazılarımızı gönderdik, süreçlerimizi başlattık. Millet hizmet bekliyor, şehirlerimizin sorunları var. Bunlara çözüm bulacağız. İstanbul emin ellerde” diye konuştu.