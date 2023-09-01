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İmamoğlu ve Yavaş formülü için rest çekti: Kılıçdaroğlu 'İYİ Parti' tartışmalarına son noktayı koydu! "Benim dışımda bir şey yapan lider yok"

01.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler için gözler muhalefet cephesine çevrilmiş durumda. İttifak belirsizliği devam ediyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti arasında bir iş birliği olup olmayacağı merak konusu. Son olarak İBB ve ABB başkanları İmamoğlu ile Yavaş, adaylık konusunda net mesaj vermişti. İmamoğlu ve Yavaş hakkında gündeme gelen İYİ Parti formülüne CHP lideri Kılıçdaroğlu çok konuşulacak bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca "Şu anda benim dışımda başka bir lider bir şey yapmıyor" sözleri de dikkat çekti.

İmamoğlu ve Yavaş formülü için rest çekti: Kılıçdaroğlu 'İYİ Parti' tartışmalarına son noktayı koydu! "Benim dışımda bir şey yapan lider yok"

Mart 2024'te gerçekleşecek seçimler günden güne yaklaşırken siyasilerin izleyecekleri yol haritası yavaş yavaş netleşmeye başladı. En çok merak edilen konulardan biri de Millet İttifakı partilerinin nasıl bir strateji izleyeceği. Seçimlerin ardından 'değişim' rüzgarları estiren İmamoğlu rotayı İBB başkanlığına kırdı. Mansur Yavaş'tan da adaylık sinyali geldi. Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla gündem yaratan iki ismin çıkışlarını değerlendirdi.

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"MERAL HANIMLA DA KONUŞURUZ, DİĞER PARTİLERLE DE"

Kılıçdaroğlu, Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca organize edilen "Gazeteci Buluşmaları"na katıldı. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ile Eren Erdem eşlik etti.

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Gazetecilerden gelen İYİ Parti veya diğer partilerle ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Adayları şimdiden konuşacağız ya da konuşmayacağız demek doğru değil. Önce bizim kendi içimizde parti olarak stratejimizi, adaylarımızı belirlemelerimiz gerekiyor. Sonrasını Meral Hanım’la da diğer partilerle de, zamanı gelince oturup konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"YEŞİL SOL PARTİ'NİN İÇ İŞİNE KARIŞMAYIZ"

Kılıçdaroğlu, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması durumunda CHP'nin kazanması olasılığını da şu sözlerle değerlendirdi:

Yeşil Sol Parti ya da diğer partilerin İstanbul için ne yapacağını henüz bilmiyoruz. Gelişen olaylar, süreç içinde oturulur konuşulur. Kimseyle kavga etmiş, ilişkileri tamamen koparmış değiliz. Kimse kimseyle “kesin bir şey görüşmez, olmaz” diye bir şey yok. Eleştirileri saygı ile karşılıyoruz. Şimdi fazla bir şey söylersek Yeşil Sol Parti’nin iç işine karışmak ya da etik dışı bir davranışta bulunmuş oluruz.

"İKİNCİ DÖNEMDE MALİ GÜÇLERİ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK"

Öte yandan İmamoğlu ve Yavaş'tan adaylık konusunda peş peşe gelen mesajlar da gündeme damgasını vurdu. Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalarından önce kendisiyle istişarelerde bulunup bulunmadıklarına ilişkin CHP lideri şunları söyledi:

"Ben zaman zaman görüşüyorum hepsiyle. Başarılı belediye başkanlarının tekrar aday gösterileceğini defalarca söyledik. Toplumun nabzını tuttuğumuz zaman da başarılı oldukları görülüyor. Son kararı parti meclisi verecek ama benim görüşüm başarılı olanların devam etmesi. Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi yeni aldığımız belediyelerde başkanların ikinci dönemlerinde daha da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Birinci dönemlerinde büyük borçlarla devir aldılar, ikinci dönemlerinde çok daha büyük bir mali güçleri olacak. Metro inşaatları devam ediyor."

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ RESTİ! "BUNUN ORTASI OLMAZ"

Yerel seçimler için ismi en çok geçen isimlerden olan İmamoğlu'nun CHP'den, Yavaş'ın ise İYİ Parti'den aday olması formülü gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu bu konudaki tartışmaya son noktayı şu sözlerle koydu:

"CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım."

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"BENİM DIŞIMDA BAŞKA LİDER BİR ŞEY YAPMIYOR"

Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili “Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşın "seçim yenilgisi şokunu biraz atlattığı" düşüncesini dile getiren Kılıçdaroğlu, muhalefet tarzına yönelik eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Seçimden önceki atmosferle şimdiki durum farklı ama bakın; emekli derneğine giden benim. Köylülerle oturup konuşan benim. Akbelen’e giden benim. Meclis kürsüsüne onları ben çıkardım, konuşturdum. Taksi şoförleriyle buluşuyorum. Vatandaşın içindeyim. Benim dışımda da başka lider bir şey yapmıyor şu durumda. Ama gelin görün ki benim yaptıklarımı medya görmüyor. Asıl konuşulması gerekenler konuşulmuyor."

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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