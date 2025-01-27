HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu ve Yavaş peş peşe, Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar da listede! Son seçim anketi sonuçlarında ilginç detaylar var

İmamoğlu ve Yavaş peş peşe, Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar da listede! Son seçim anketi sonuçlarında ilginç detaylar var

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2025 17:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde hareketlenen siyasi gündemin ortasında gelen anket sonucu ilginç sonuçlar ortaya koydu. Vatandaşlara açık uçlu olarak bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması durumunda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri soruldu. Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar gibi isimlerin de yer aldığı listede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB ve ABB başkanları İmamoğlu ile Yavaş'ın sıralaması dikkat çekiyor.

İmamoğlu ve Yavaş peş peşe, Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar da listede! Son seçim anketi sonuçlarında ilginç detaylar var

Erken seçim tartışması bir kez daha siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'i işaret ederken CHP 2025'i 'seçim yılı' ilan etti. CHP'nin cumhurbaşkanı ne zaman açıklayacağı merak konusu. Bir yanda hararetli tartışmalar devam ederken gelen anket sonuçları dikkatle takip ediliyor. ASAL Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN FARKI AÇTI, FİDAN VE BAYRAKTAR LİSTEDE

Ocak ayında gerçekleştirilen ankette 1800 kişiye açık uçlu olarak "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleriyle arasındaki farkı açtığı görülen sıralamada Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar gibi isimler de yer aldı.

2

YAVAŞ VE İMAMOĞLU PEŞ PEŞE

Katılımcıların yüzde 26'sı yanıt olarak "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Erdoğan en yakın rakibi Mansur Yavaş'ı yaklaşık 9 puanlık farkla geride bıraktı.

Mansur Yavaş katılımcıların yüzde 17,3'ünün oyunu alırken Ekrem İmamoğlu yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.

HAKAN FİDAN, ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖNÜNDE

İmamoğlu'nu dördüncü sırada yüzde 8,1 oy oranıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.

CHP lideri Özgür Özel'in yüzde 7,2 oy aldığı ankette Selçuk Bayraktar da sıralamada yüzde 5,9 ile yer aldı.

thumbs_b_c_5430de9721075dc3ef5b70b4eb2bbc48

KILIÇDAROĞLU DA SIRALAMAYA GİRDİ

Sıralamanın geri kalanında yer alan isimler ve oy oranları şöyle:

▪️Kemal Kılıçdaroğlu :%1.7
▪️Fatih Erbakan :%1.3
▪️Ümit Özdağ :%1.3
▪️Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
▪️Diğer :%5.2
▪️Fikrim yok/Cevap yok:%11.0

Seçim anketi paylaşıldı! Çarpıcı sonuçlar: AK Parti ile CHP arasında oy farkı... Seçim anketi paylaşıldı! Çarpıcı sonuçlar: AK Parti ile CHP arasında oy farkı...
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi anket sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

İmamoğlu ve Yavaş peş peşe! Sürpriz isimler de var: Bu anket çok konuşulur

İmamoğlu ve Yavaş peş peşe! Sürpriz isimler de var: Bu anket çok konuşulur

Anne dehşeti! Bir kızını silahla diğerini ilaçlı serumla öldürdü

Anne dehşeti! Bir kızını silahla diğerini ilaçlı serumla öldürdü

Antalya'daki yangından iyi haber geldi! İşçiler kurtarıldı

Antalya'daki yangından iyi haber geldi! İşçiler kurtarıldı

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.