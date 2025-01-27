İmamoğlu ve Yavaş peş peşe, Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar da listede! Son seçim anketi sonuçlarında ilginç detaylar var

Erken seçim tartışması bir kez daha siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'i işaret ederken CHP 2025'i 'seçim yılı' ilan etti. CHP'nin cumhurbaşkanı ne zaman açıklayacağı merak konusu. Bir yanda hararetli tartışmalar devam ederken gelen anket sonuçları dikkatle takip ediliyor. ASAL Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ocak ayında gerçekleştirilen ankette 1800 kişiye açık uçlu olarak "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleriyle arasındaki farkı açtığı görülen sıralamada Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar gibi isimler de yer aldı.
Katılımcıların yüzde 26'sı yanıt olarak "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Erdoğan en yakın rakibi Mansur Yavaş'ı yaklaşık 9 puanlık farkla geride bıraktı.
Mansur Yavaş katılımcıların yüzde 17,3'ünün oyunu alırken Ekrem İmamoğlu yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.
İmamoğlu'nu dördüncü sırada yüzde 8,1 oy oranıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.
CHP lideri Özgür Özel'in yüzde 7,2 oy aldığı ankette Selçuk Bayraktar da sıralamada yüzde 5,9 ile yer aldı.
Sıralamanın geri kalanında yer alan isimler ve oy oranları şöyle:
▪️Kemal Kılıçdaroğlu :%1.7
▪️Fatih Erbakan :%1.3
▪️Ümit Özdağ :%1.3
▪️Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
▪️Diğer :%5.2
▪️Fikrim yok/Cevap yok:%11.0
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