İmamoğlu ve Yavaş'tan havai fişek kararı: Artık kullanılmayacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiğini açıkladı.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Az önce İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoglu ile konuştum "Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek. Öyle bir acı ki bu hiç kimsenin görmek isteyeceğini de sanmıyorum. Bizim için de bitmiştir. Artık İstanbul'da kullanmayacağız" dedi.



Az önce Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'la konuştum, "Göreve geldiğimizden beri hem emekçi kardeşlerimizin hem de her türlü canlının huzurunu ve güvenliğini gözetmek için hiçbir programımızda zaten havai fişek kullanmıyorduk, bundan sonra da kullanmayacağız" dedi.

İZMİR DE YASAKLAMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de, Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini belirterek, "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

EDİRNE'DE DE HAVAİ FİŞEK KULLANMAMA KARARI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Twitter hesabından "Edirne Belediyesi olarak hep doğaya saygılı ve korumacı olduk. Bu günden sonra artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım." ifadelerini kullanmıştı.

