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İmamoğlu ve Yavaş'a bağış soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşoğlu hakkında düzenledikleri bağış kampanyaları nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda, İçişleri Bakanlığının kendisi hakkında başlattığı kampanya nedeniyle geçen hafta Cuma günü soruşturma başlattığını söyledi.

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da soruşturma başlatıldığına işaret ederek "Ankara'da da başlatıldığını duyduk. Muhtemelen kampanya düzenleyen diğer belediyelere de müfettiş gidecektir. Sadece bana açılmadı soruşturma" dedi.

Yavaş’a yönelik soruşturmayı Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de DW Türkçe'ye doğruladı ve Bakanlık müfettişlerinin bir haftadır belediyeye gelip gittiği belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süre önce bağış kampanyası başlatan başta CHP’li büyükşehir belediyelerinin bağış hesapları hükümet kararıyla dondurulmuştu.

"900 bin liralık bağış var"

Sözcü gazetesine verdiği röportajda Vakıfbank’ta bloke edilmiş durumda olan 900 bin liralık bağış olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Soruşturma yapabilirsiniz. Kaldı ki hakkımızda bir soruşturma açıldı. Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma açtı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi soruşturmayı yapıyor. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Korkuyla yapılmış bu işlem bankacılık tarihinin kara lekesidir” dedi.

Bağışların Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası aracılığıyla toplanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin kampanyalarına yönelik,"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının kampnayası dışındaki girişimlerin yasalara aykırı olduğu savunmuştu.

DW/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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