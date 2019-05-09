İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı? İşte ankette çıkan sonuçlar

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından, gözler 23 Haziran'a çevrildi. Konsensus Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Murat Sarı, yaptıkları araştırmanın sonuçları üzerinden tekrarlanacak seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YÜZDE 57,8 'YANLIŞ' BULDU



Sarı, Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın geç verilmesine ilişkin soruya, vatandaşların yüzde 57,8'inin bunun yanlış olduğu yanıtını verdiklerini aktardı.

AK PARTİ'NİN DÜZELTMESİ GEREKEN ALGI



İstanbul'da seçimlerin tekrar edilmesi konusunda AK Parti'nin itirazına vurgu yapan Sarı, "Şu algıyı düzeltmesi, vatandaşları ikna etmesi gerekiyor: Neden sandığa tekrar gidiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Sarı, AK Parti'nin izlemesi gereken stratejiyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

AK Parti'nin MHP'li seçmeni ikna etmesi gerekiyor. Çünkü (oyların) tamamını almıyor. Beka söylemi bir yere kadar. MHP'li seçmen de herkes gibi İstanbul'daki ekonomik sıkıntılardan, trafikten, günlük sorunlardan yakınan bir seçmen.

İMAMOĞLU'NUN STRATEJİSİ



Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejisine değinen Sarı, "İmamoğlu, tamamiyle burada bir mağduriyet olduğunu söyleyecek ve yüzde 57.8'i korumaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.