İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı? İşte ankette çıkan sonuçlar

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından, gözler 23 Haziran'a çevrildi. Konsensus Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Murat Sarı, yaptıkları araştırmanın sonuçları üzerinden tekrarlanacak seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
YÜZDE 57,8 'YANLIŞ' BULDU
Sarı, Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın geç verilmesine ilişkin soruya, vatandaşların yüzde 57,8'inin bunun yanlış olduğu yanıtını verdiklerini aktardı.
AK PARTİ'NİN DÜZELTMESİ GEREKEN ALGI
İstanbul'da seçimlerin tekrar edilmesi konusunda AK Parti'nin itirazına vurgu yapan Sarı, "Şu algıyı düzeltmesi, vatandaşları ikna etmesi gerekiyor: Neden sandığa tekrar gidiyoruz?" ifadelerini kullandı.
Sarı, AK Parti'nin izlemesi gereken stratejiyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:
AK Parti'nin MHP'li seçmeni ikna etmesi gerekiyor. Çünkü (oyların) tamamını almıyor. Beka söylemi bir yere kadar. MHP'li seçmen de herkes gibi İstanbul'daki ekonomik sıkıntılardan, trafikten, günlük sorunlardan yakınan bir seçmen.
İMAMOĞLU'NUN STRATEJİSİ
Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejisine değinen Sarı, "İmamoğlu, tamamiyle burada bir mağduriyet olduğunu söyleyecek ve yüzde 57.8'i korumaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.
SEÇİM TEKRARINDA KİME OY VERİRSİNİZ?
Yaptıkları çalışmada 'Seçim tekrarında kime oy verirsiniz' sorusuna yanıt aradıklarını aktaran Sarı, "Yüzde 50.2 ile İmamoğlu kazanıyor, Binali Yıldırım 48,1 alıyor" diye konuştu.
Sarı, bu sonuçtan hareketle, İmamoğlu'nun stratejisini belirlemesini gerektiğini öne sürerek şunları söyledi:
57.8 nerede, 50.2 nerede? Demek ki yüzde 8'lik bir seçmen var ki 'hatalı' dese de oy vermiyor İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun da onları ikna etmesi gerekiyor.