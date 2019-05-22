İmamoğlu ve Yıldırım’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilk yorumlar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın gerekçeli kararını değerlendirdi.

Haber Global kanalının canlı yayınına katılan İmamoğlu, "Dağ fare doğurdu. Bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakınına A.B, A.P gibi isimler yazılmış. Edebiyat dersinde eğer derse çalışmamışsanız sayfalarca yazı yazarsınız. Edebiyat öğretmeni de size koca bir sıfır verir. Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe" dedi.

YSK'nın 17 gündür gerekçeli kararı hazırlamak için çalıştığını söyleyen İmamoğlu, "Sonuca tesir etti deniyor ya. Bize bir oran verin, rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım" diyerek, YSK'nın istatistiki olarak bu verilere yer vermesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP'li "İmamoğlu kaç oy aldı, sayın Binali Yıldırım kaç oy aldı? Niye farazi konuşuyorsunuz? Sayın Yıldırım’ın aldığı oy belli, İmamoğlu’nun aldığı oy belli. Çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecek. İftira ettik diye" diye konuştu.