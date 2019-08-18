İmamoğlu, yağıştan zarar gören yerleri inceledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı. İlk olarak Eminönü'ne gelen İmamoğlu, alt geçitlerde selden zarar gören dükkanları inceledi, esnafla görüştü. İmamoğlu, yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Yeraltı Çarşısı'na giderek açıklamalarda bulundu. İklim değişikliklerinin hava durumunu da etkilediğini belirten İmamoğlu, "Dünyanın bir iklim değişikliği söz konusu. Sadece Türkiye'ye has değil, dünya bunu tartışıyor. Fazla değil 20-30 yıl sonra yaz sıcaklığının en az 3,5-4 derece artacağından bahsediliyor. Bu iklim değişikliklerinden doğan, yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var. Biz İstanbul ile ilgili seferberlik kelimesini kullanırken sadece bildiğimiz trafik, deprem, seferberliği değil, altyapı ile ilgili de bir seferberlik var." ifadelerini kullandı. Bilgi akışının hızlı bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, AKOM'dan gelen verileri tekrar kontrol ettirdiğini, Meteoroloji'den gelen yağış uyarısının 12.30'da geldiğini belirtti. İmamoğlu, "12.30'dan belli bir süre sonra da 15-20 dakika içerisinde de baş edilemez, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Çok geç bir uyarı işlemiş." diye konuştu.

İstanbul'un altyapısının tümüyle gözden geçirileceğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Tarihi Yarımada'nın altyapı ile ilgili sorunları var. Tarihi Yarımada oluşuyla ilgili zorlukları da var biliyorum. Tümüyle bunlar ele alınması gereken hususlar. Neticede biz Yeraltı Çarşısı'ndayız, 30 civarında dükkan var orada. Tabii burada bir sıkıntı var. Esnafımızın maddi, manevi yanındayız. Biz hızlıca itfaiye raporlarını bugün sunacağız. Raporları arkadaşlarımıza sunacağız. Onlar da sigorta şirketlerini bekliyorlar, onlarla ilgili görüşmelerini yapacaklar." Daha sonra yürüyerek Sirkeci'den Mahmutpaşa'ya geçen İmamoğlu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. İmamoğlu, "Tam da depremin yıl dönümünde olması, afetin aslında bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bize tekrar hatırlattı." şeklinde konuştu. Tüm kurumların tedbir alma konusunda erken uyarı sisteminin iyi bir şekilde işlemesi gerektiğini kaydeden İmamoğlu, bu konuda kurumsal iş birliklerini güçlendireceklerini ifade etti. En ciddi sorunların Tarihi Yarımada'da yaşandığını söyleyen İmamoğlu, Kapalıçarşı'daki durumun, Yeraltı Çarşısı'na nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İBB'ye bildirilen vaka verilerini paylaşan İmamoğlu, şunları ekledi: "Yaklaşık bin 800'e yakın vaka tarafımıza duyuruldu. Bunların tamamıyla ilgilenildi. Dün 4 bine yakın arkadaşımız sahada çalıştı. Su baskınlarına yerinde müdahale edildi. Özellikle Tarihi Yarımada'da yol bakım ekiplerimiz sahada olacak. Üsküdar'da bir iki yoldaki çökme giderildi, arkadaşlarım geçici dolguları yaptı hızlı bir asfalt çalışması yapılacak." - "24 saat içinde toparlanma talimatı verdik" Kapalıçarşı'daki incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Merkezine (AKOM) gelen İmamoğlu, sağanak sonrası etkilenen yerler ve buralarda gerçekleştirilen müdahaleler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bir gazetecinin, "Alınan ihbarlar ve müdahale çalışmaları ne durumda?" sorusu üzerine, yoğunluğun Eminönü ve civarında olduğunu belirterek, şu anda o bölgede hasar tespitleri yapıldığını kaydetti. İmamoğlu, Tarihi Yarımada'da ise yol bakım ekiplerinin tespit çalışmalarını yaptıklarını aktararak, "Büyük oranda küçük tamirler söz konusu. 24 saat içerisinde toparlanması konusunda talimat verdik. Yarın sabaha orada hiçbir sorun kalsın istemiyoruz. Çünkü büyük bir kısmı çok hızlı toparlanabilecek tamirler." ifadelerini kullandı.