İmamoğlu Yeni İstanbul Projelerini Açıkladı

23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, ‘’İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler’’ toplantısında yeni projelerini açıkladı. Projeler arasında ulaşım, gıda, kadın istihdamı, gençlere yönelik fırsatlar ve Suriyeli mülteciler geniş yer tuttu. 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası geri alınan CHP’li Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimler öncesi projelerini anlattı. "İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım" diyen İmamoğlu, "şehri rant kapısı haline getiren bir avuç insan olduğunu" söyledi. ‘’Doğal gaz indirimi aldatmaca’’ ‘’Demokrasiyi, adaleti, haysiyeti yok sayan bir avuç insanın çıkarı yüzünden insanımızın zamanı heba ediliyor. İsraf düzeni iki haftaya sona erecek. İstanbul'un vicdan sahibi ailelerinin yüzü gülecek’’ diyen İmamoğlu, "İstanbul'a ihanet edenlere dükkan emanet edilemeyeceğini" söyleyerek, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ın doğal gaz indirimi vaadini eleştirdi. İmamoğlu, ‘’İGDAŞ indiriminden bahsedilen şu günlerin yazın tam ortası olduğunu hepinize hatırlatırım. Yani bugün yapılan tam bir aldatmaca’’ dedi.

İmamoğlu’nun açıkladığı projeler arasında ulaşım, gıda, kadın istihdamı, gençlere yönelik fırsatlar ve Suriyeli mülteciler geniş yer tuttu. CHP’li aday vaatlerini şu şekilde sıraladı: Ücretsiz ve indirimli ulaşıma yeni düzenleme ‘’12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasında çocuğu olan anneleri ile birlikte ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimiz ulaşımdan yüzde 40 indirimle yararlanacak’’ ‘’Kent gıda konseyini kuracağız. İsrafı önleyeceğiz. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacak. İstanbul'un sağlıklı et ve ucuz tarım ürünlerine ulaşmasının önü açılacak. Artık İstanbullu sağlıklı ve ucuz sütü temin edebilecek. İlkokul çocuklarına ücretsiz süt dağıtımını bizzat İBB yapacak.’’ Kadınlara düzenli gelir sözü ‘’Mahalle mutfaklarını kuracağız. Kadınlar düzenli bir gelire kavuşacak. En çok da bu şehrin kadınlarını destekleyerek, kadınlara söz ve yetki vererek adil bir İstanbul'u kadınlarla birlikte kuracağız.’’

‘’Geliştireceğimiz ‘Kadın Emeği Ofisi’ ile kendi sınırlı imkanlarıyla çalışan, uğraşan tüm kadınlara belediye kapıları da imkanları da sonuna kadar açılacak. Öncelikle İBB, ev kadınlarının ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda alıcıya ulaştıracak kanalı sağlayacak. İstanbullu kadınların kendi markası olacak. İBB, İstanbullu kadınların ilk müşterisi olacak. Böylelikle hanelere aylık düzenli gelir sağlanmış olacak. Yine İBB, kadın üretim kooperatiflerini destekleyecek, mahalle düzeyinde üretimi güçlendirecek mekan, hibe ve kredi olanakları sağlayacak.’’ ‘’Yardımlar tanıdığa değil ihtiyacı olana’’ ‘’Annelere, 0-4 yaş çocukları İBB'nin sosyal tesislerinden indirimli olarak faydalanmasını sağlayacağız. 100 çocuklu kreş yapmayı zorunlu hale getireceğiz. İstanbul çocuk fonu kurulacak’’ ‘’Açlık sınırı altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para harcamayacak. İstanbul koşullarında geçinemeyen her aile bu destekten faydalanacak. Kimsiniz, nesiniz soruları olmaksızın açlık sınırı altındaki her yurttaş bir asgari ücret yardımından faydalanacak. Yardımlar tanıdığa değil, ihtiyacı olana yapılacak.’’

‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerini bir günlüğüne evlenen çiftlerimizin hizmetine sunacağız.’’ ‘’İSMEK’ler kapatılmayacak’’ İstanbul'u gençler açısından "yaşanmaz" olmaktan çıkaracaklarını da söyleyen İmamoğlu, genç nüfus için vaatlerini de açıkladı: ‘’Saraçhane Gençlik Kütüphanesi'ni hızlıca hayata geçireceğiz. Belediyeyi gençlerle birlikte yöneteceğiz. Uygun fiyata nitelikli bir dil eğitimi alma noktasında hazırlıklarımızı yapmış olacağız.’’ ‘’Gençlerimize ucuz, dünyanın farklı dillerini öğrenme fırsatı sunacağız. Genç kart ile toplu taşımadan ve İBB'ye ait tesislerden yüzde 40 indirimden yararlanacaklar. Gençlere yurt ve burs imkanı sağlayacağız.’’ ‘’Gençlerimiz iş bulma umutlarını kaybetmiş durumda. Her 3 gencin birisi işsiz. Toplam işsizlik oranını tek hanelere düşüreceğiz. Önce bunlar belediyenin işi değil deyip sonra farlı şeyler yapanlar gibi yapmayacağız. Bölgesel istihdam ofisleri kuracağız.’’ Ekrem İmamoğlu İstanbul Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları İSMEK'lerin kapatılacağı iddialarına da yanıt verdi. İmamoğlu, ‘’Biz İSMEK'leri neden kapatalım. Üniversiteye gidememiş gençlerimiz için hızlandırılmış diploma programı açacağız. İstanbul'u kent enstitüleri ile buluşturacağız’’ ifadelerini kullandı.