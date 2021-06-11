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  4. İmamoğlu yeni projeyi tanıttı: Bugünden itibaren geçerli olacak

İmamoğlu yeni projeyi tanıttı: Bugünden itibaren geçerli olacak

11.06.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Halk Bakkal' projesini tanıttı. Uygulamanın bugünden itibaren geçerli olacağını duyuran İmamoğlu, İstanbulkartların Halk Bakkal logolu mahalle bakkallarında da kullanılabileceğini açıkladı.

İmamoğlu yeni projeyi tanıttı: Bugünden itibaren geçerli olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Bakkal' tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ile Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan ve Cihangir İslam da yer aldı.

Toplu taşımada kullanılan İstanbulkartların, anlaşmalı bakkallarda geçerli olacağını belirten İmamoğlu, "Bugün itibariyle İstanbullular ceplerinde 18 milyonun üzerinde İstanbulkart taşıyorlar. Şimdiye kadar çoğunlukla ulaşımda geçerli olan İstanbulkart, bundan böyle Halk Bakkal logolu mahalle bakkallarında da geçecek. Ceplerinde İstanbulkart taşımakta olan bütün vatandaşlarımız, bugünden itibaren 'Halk Bakkal' logolu mahalle bakkallarında kartlarını kullanarak alışveriş yapabilecekler. Böylelikle İstanbullunun ekonomik gücünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gücüyle birleştirerek bakkallarımızın yanında olacağız. Bugün itibariyle, Belediyemize başvuruda bulunan 1200'den fazla Halk Bakkal ile yola çıkıyoruz. Hedefimiz İstanbul'un her ilçesinde her semt ve mahallede Halk Bakkal ağını genişletmek ve yok olmakta olan mahalle bakkalı komşularımıza destek olmak" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bakkal

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