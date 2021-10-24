İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

Ekrem İmamoğlu Twitter adresinden yeni taksi düzenlemesiyle ilgili detayları paylaştı. İmamoğlu "taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler" başlığıyla 8 madde sıraladı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu taksi esnafıyla ilgili iyileştirmeler:



1- Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak

2- İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek

3- Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak

4- Eve gidiş gelişte servis sağlanacak

5- 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek

6- Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak

7- SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak

8- Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:



Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;



????Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak



????İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek



????Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2021



