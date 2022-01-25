İmamoğlu: Yoğun kar yağışı bekleniyor

İmamoğlu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ile ilgili alınan önlemler konusunda bugün Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, kentte uzun zamandan bu yana ilk defa bu kadar kuvvetli ve ani bir kar yağışı ile karşı karşıya kalındığını, kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye kadar yükseldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına tüm kurum kuruluşlarla müşterek bir çalışma yaparak hızlıca kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz. Şu an itibariyle mağdur olan vatandaşlarımıza katkı sunma, yollarını açma, onlara erişme hususunda titiz bir çalışmanın sürdüğünü ifade edelim" dedi. İmamoğlu, bu akşam saat 18:00'den itibaren yeniden yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında belirtilen uyarılara uyulmasını isteyen İmamoğlu şunları söyledi: "Bugün saat 13:00'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarı yaptı valiliğimiz. Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini duyurdular. Aynı şekilde otogarlardan çıkış kısıtlaması bugün 13:00'e kadar devam edecek. Dün yapılan açıklamayla memur, işçi ve diğer personelin bugün tam gün idari izinli olduğunu duyurdular. TEM Otoyolu’nda Kuzey Çevre Yolu'nda ve D-100 Karayolu'nda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir. Özellikle bu yolların kapalı olmasına sebep olan araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır."

Uçuşlar başlıyor

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda büyük pistin açıldığını, uçuşların kısa bir süre sonra başlayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının gece yarısı 00.00'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

İmamoğlu: Metroyu kullanmaya devam edin

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Avcılar-Beylikdüzü yönünde trafik durma noktasına geldi. Avcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçeşehir yönündeki sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekerken TEM Otoyolu ve yan yollarında bazı vatandaşların araçlardan inerek yürüdükleri görüldü. Yoğun kar yağışı Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de de etkisini artırdı ve görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) İstanbullulara metro ve metrobüsü kullanmaları yönünde çağrı yaptı. Metro seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatıldığını belirten İmamoğlu "Metroyla erişebilecekleri yerler var ise, lütfen vatandaşlarımız metroyu kullanmaya devam etsinler" dedi.

"İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var. Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor" diyen İmamoğlu "Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar’ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor" dedi.

Valilik ve 39 ilçe belediyesiyle koordineli bir çalışmanın sürdüğünü belirten İmamoğlu yolları açmak için çaba sarf ettiklerini, yolda kalanlara gıda, su gibi ihtiyaç malzemelerini sevk etmek için Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı ile etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi. İmamoğlu "İstanbul’a bir bütün olarak bakıyoruz. Farklı dili kullanma çabası olanlara şunu söyleyelim: Kesinlikle ‚O kurumun sorumluluğu, bu kurumun sorumluluğu‘ diye bakmadan ilerliyoruz" diye konuştu.

Vali Yerlikaya: Özel araçlar 13.00'e kadar trafiğe çıkmasın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Yerlikaya ayrıca kamu kurumlarının zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 25 Ocak tarihinde tam gün idari izinli sayılacaklarını söyledi.

ANKA / EC, BÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

