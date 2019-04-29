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İmamoğlu: YSK'nın bir an önce tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir an önce YSK'nın süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım“ dedi.

İmamoğlu: YSK'nın bir an önce tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ- İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir an önce YSK'nın süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım“ dedi.

"İSTANBUL HALKININ GAYET İÇİNE SİNMİŞ DURUMDADIR"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda İstanbul Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya aracına kadar eşlik etti. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki İstanbul seçimleri ile ilgili değerlendirmeleri soruldu. İmamoğlu, “Hakkını aramak konusunda tabii ki herkes hakkını. Biz de hakkımızı ararız. Hiç sorun yok. Hak aramanın usulleri ve şekilleri var. Bu usullere uymadığınız zaman hak aramanın biçimi değişir. Bu sefer başka bir haksızlık doğurursunuz. Bu çok net. Ama içine sinmediği kısmına gelirsek bulunduğu salondaki kişilerin içine sinmemiş olabilir. İstanbul halkının gayet içine sinmiş durumdadır. Büyükşehir belediyesi çalışanlarının da içine sinmiş durumda. Sokaktayız. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla başbaşayız ve beklentilerini dinliyoruz" dedi.

"BENCE GÜN BUGÜNDÜR"
Ekrem İmamoğlu, “YSK'ya yapılan itirazlar, doğru gerekçeleri ile yapılan itirazlar zaten sonuçlandı bitti. Bu saatten sonra yapılan itirazların gerçekten tüm seçimleri sıkıntıya sokabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda artık neredeyse YSK'nın kendisini sorgulayacağı kısımları geçildi. Bir an önce YSK'nın süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım. Takvimi yoktur bu işin. Bence gün bugündür. Gün yarındır, yarından tezi yoktur. Biran önce sürecin tanımlanması Türkiye'nin artık işine dönmesi, rutinine dönmesi, herkesin kendi işi ile ilgilenmesi Türkiye'nin sıhhatine olacaktır" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

İmamoğlu: YSK'nın bir an önce tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazımİmamoğlu: YSK'nın bir an önce tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım

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