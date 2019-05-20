31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi kararını "YSK'nın kararı şaşırtmadı." dedi.

CNN Türk televizyonunda konuşan İmamoğlu evlerde yapılan iftar programları için "Aile bunu onaylamıyorsa gitmemek lazım tabi. Böyle bir gelenek gelişti kimseyi yadırgamıyorum bu anlamda. Sokak iftarı bir nebze masum ama bir noktadan sonra siyasileşiyor. Son 15 yılda 8 seçim yaşayan bir ülkeyiz Ramazan'a gelmeme ihtimali ortadan kalktı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde sadece Kadir Gecesi'nde bir iftar programımız olsun dedik ve evlere yemek götürelim, 60-70 evde iftar açalım dedik aynı anda. Bianli Bey bunları yanlış anlamış." diye konuştu.

YSK'nın seçimin iptali kararını ele alan İmamoğlu "YSK'nın kararı şaşırtmadı. YSK'nın seçimi iptal edeceğini düşünmemi istedi birçok kesim. Rakibimiz, karşıt görüş. Ben İstanbul'a hizmet etmek istedim. 24 saatin hiçbir evresinde seçeneği gündemime almadım. İşime baktım, Benim bir analizim var elbette sürece dair. Demokrasi adına öfke duydum. Öfkem dışa dönük değildir. Umutsuz olmadım hayatımda. Açtığı sayfanın farkındaydım." ifadelerini kullandı.