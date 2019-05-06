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İMAMOĞLU: YSK'NIN RESMİ AÇIKLAMASINI BEKLEYECEĞİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 20:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de bir evde iftara konuk oldu.

İSTANBUL(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de bir evde iftara konuk oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “ YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım" dedi.
Sultanbeyli'de konuk olduğu bir evde iftar açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:
Tabi Bu akşam benimle ilgili kararı herkes merak ediyor onun da farkındayım. Ben de bazı duyumlar alıyorum. Bazı yayınlar yapıldı. Ama YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Ben her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma en başta söz vermiştim. Onun için bu sofrada sizlerle selamlaşma ihtiyacı hissettim. İnşallah açıklama yapılsın, İstanbul'un en güzel noktasında size düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin, asla. Birileri hata yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu taşıyacağız.

Görüntü Dökümü:
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İmamoğlu'nun açıklamaları

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