HABER

İMAMOĞLU: YSK'NIN VERİLERİNE GÖRE ARADAKİ FARK ŞU AN İÇİN 27 BİN 417'DİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ  / İSTANBUL DHA CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarını veriyorum.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarını veriyorum. Şahsım adına atılan oy sayısı 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy sayısı ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Aradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir" dedi.

Görüntü dökümü:
-------------
-İmamoğlu açıklaması

PARTNERBu festivale akın edecekler!Bu festivale akın edecekler!
Denizli'de korkutan deprem!Denizli'de korkutan deprem!
Muş'ta AK Parti'li Asya ikinci kez kazandıMuş'ta AK Parti'li Asya ikinci kez kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de korkutan deprem!

Denizli'de korkutan deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP Iğdır’ı kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.