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İmamoğlu: YSK'yı göreve davet ediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL DHA-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oy sayımı sürerken üçüncü açıklamasını yaptı.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL DHA-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oy sayımı sürerken üçüncü açıklamasını yaptı.
Ekrem İmamoğlu, saat 22.00'de partisinin seçim koordinasyon merkezinde konuştu. İmamoğlu, "Yeni bir veri ile karşınıza gelmeyi uzun süre bekledim. Ancak yaptığımız uyarılardan sonra şu an itibarıyla tam 40 dakikadır ne yazık ki, televizyonlarda veri girişi durmuş durumda. Hâlbuki daha önce her 3 dakikada 4 dakikada bir 0,5 oranında veri girişi yapılıyordu. Şu ana kadar aslında o hızla İstanbul'un verisini tamamlayabileceklerdi. Bu bizim manipülasyon endişemizi daha da güçlendirdi. Ben vatandaşlarımızı bilgilendirmek zorundayım. Yaptığımız istatistiki verilere göre yüzde 90'ları aştıktan sonra işleri daha da zorlaşacak. Yüzde 92, 93'leri bulduktan sonra veri açıklaması işleri daha da zorlaşacak. Kafaları karıştı. Tekrar uyarıyorum. YSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.

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