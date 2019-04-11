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İmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:37 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de yaptığı konuşmasında, “Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor.

İmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de yaptığı konuşmasında, “Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. Görevini, vazifesini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum" dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretine eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.
Ekrem İmamoğlu, “Yapmayın ayıp ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli'yi rencide ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli'nin onuru ve gururu ile oynuyorsunuz. Büyükçekmecililer'in 25 yıllık başkanıyla kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz ama veremezsiniz. Hasan Akgün başkana oy verenlere demiyorum, 350 bin Büyükçekmeceli'ye diyorum. Polise de yazık ediyorsunuz. Emniyet mensuplarımızı da rencide ediyorsunuz. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Ne zaman seçim bitmiş, mazbatayı vermişsin ve vatandaşı rahatsız ediyorsun." İfadelerini kullandı.

"BİR KİŞİNİN HAKKINI YEMEDİM, GÖRECEKLER SİZLERİN DE HAKKINI YEDİRTMEYECEĞİM"
İmamoğlu, “Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. Tarihi vazifelerinden birisi de 350 bin insanı rencide etmek üzere kurulu bu düzene dur demektir. Görevini, vazifesini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. İlk gece söyledim, şimdi bütün başkanlarımla ve bütün vekillerimle söylüyorum, Bir kişinin hakkını yemedim, görecekler hakkını yedirtmeyeceğim. Çalışan hiçbir kardeşimizin işiyle gücüyle uğraşmayız. Maaşını alıyor, işe gelmiyorsa, başka işlerle uğraşıyorsa şimdiden kartını bırakıp gitsin." şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

İmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyorİmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyorİmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor

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