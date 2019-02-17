İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'ndaki seçim çalışmaları kapsamında bir takım ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu gezisine, kendisine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıp, "Artık gelin daaaa" şeklinde çağrı yapan Abdülsamet Şentürk adlı esnafın dükkanını ziyaret ederek başladı. Abdülsamet Şentürk ve babası İsmail Şentürk ile kısa bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra Sümer Mahallesi'ndeki semt pazarına geçti.

"ÜRETİM ARTINCA FİYATLAR DÜŞMÜŞ OLACAK"

İmamoğlu, ilk olarak gazetecilerin hayat pahalılığı üzerine sordukları soruları yanıtladı. İmamoğlu, soruları, "Siz, esnafa ya da pazarcıya suçlu gözüyle bakarak ya da geçici bir takım çözümlerle gıda erişimin savunamazsınız. Bu sadece 10-20 gün giden bir yöntem olur. Biz tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işler yapacağız. Bu süreç zaten hem üretimi, kaliteyi artıracak. Üretim artınca zaten fiyatlar düşmüş olacak. Türkiye'nin temel sorunu tarımda üretim yok. Biz, tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işler yapacağız. Bu süreç zaten hem üretimi, kaliteyi artıracak. Üretim artınca zaten fiyatlar düşmüş olacak" şeklinde yanıtladı.