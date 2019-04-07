İmamoğlu'dan, CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde değerlendirme

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak." dedi.

CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yapan İmamoğlu, seçim süreciyle ilgili gelişmelerin topluma sağlıklı bir şekilde ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Şu ana kadar yapılan sayımlara göre, aradaki oy farkının 16 bin 380 olduğunu, sayımın yüzde 78'inin bittiğini iddia eden İmamoğlu, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seslendi. 82 milyon kişinin gözünün, kulağının YSK'da olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak. Hepimizin gözü kulağı YSK'da, başkanında ve heyetinde. Lütfen siz de bu kararı alırken tarihi sorumluluğu taşıma adına bütün hassasiyet ve adalet duygularınızla Türkiye'de var olan süreçte çifte standart yaratmayacak uygulamalar dışında doğru bir karar verme hususunda sizden bu ülkeyi ve 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz."