İmamoğlu'dan Soylu'nun açıklamalarına yanıt

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanması iddiaları, Yenikapı’da israf olduğu gerekçesiyle sergilenen araçlar ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretine de değindi. "Terör örgütünün desteklediği kişilere moral verenlere söz söyleme hakkımız olsun" diyen Soylu, "Bu konular bir belediye başkanının yapması gerekenlerin çok üstündedir. İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyum) söz konusu olabilmesi mümkün değil. Çünkü bu terörle alakalı bir durumdur. Terörle irtibatınız söz konusu ise devlet gerekeni yapar. İstanbul ve Ankara için böyle bir değerlendirmemiz yok" dedi. İmamoğlu: Devlet adamlığı, gerçekten çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına ilk değerlendirme aynı saatlerde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Üzüldüğüm taraf, devlet adamlığı diye bir tanımımız vardı. Devlet adamlığı, gerçekten çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon" dedi. "Bir insanı yargılamadan, sorgulamadan, onu bir sıfatla suçlamak ya da tanımlamak bu ülkenin geleneği haline gelmemeli. O zaman niçin yargı var? Niçin hukuk var? Adalet beklentisi çok büyük toplumda, bunu karşılamak için hepimiz dikkat etmeliyiz" diyen İmamoğlu, "Herkesin dikkatli konuşmaya, oturduğu yerden koltuğunu kullanarak, kirletmeden süreç yönetmeye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun, Atatürk portresiyle ilgili "CHP'lilerin hiç mi vicdanı sızlamadı?" yorumuna, "Atatürk posteri de hediye ederim, Türk bayrağı da hediye ederim. Milli duygularımı işaret eden her şeyi hediye ederim. Hediye edemeyen utansın. Kendilerine de tavsiye ederim. Gittiği yerlerde Atatürk posterini hediye etsinler" değerlendirmesinde bulundu. Yenikapı’da israf olduğu belirtilen araçlar İmamoğlu'na, "Yenikapı'ya gidecek misiniz? Araçlarla bir fotoğrafınız olacak mı?" sorusu da soruldu. "Benim araçlarla bir fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Benim amacım, bu şehrin israfını engellemek" diyen İmamoğlu, "Ben utanıyorum. Onları mı göstereceğim? Utanıyorum yani" ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu, daha önceki dönemlerde bazı İBB çalışanlarının kendi araçlarını belediyeye kiraladıkları iddialarına da yanıt verdi. Bu konuda kendisine ulaşmış bir tespitin olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Belediye bunları ihaleyle alıyor. Belediye, şahıslardan araç kiralayamaz. Bu iddiaların kaynağı nedir, bilemiyorum. Bana ulaşmış öyle bir ihbar yok" açıklamasını yaptı.