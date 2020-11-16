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İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

16.11.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesi hakkındaki afişler nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İYİ PArti Genel Başkanı FOX TV'de katıldığı bir yayında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Kanal İstanbul konusundaki bilgilendirme afişlerinden ötürü soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklamalarını doğruladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal Ya İstanbul" "Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir" dedi. Ongun, tweet zincirini "Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir" sözleriyle sürdürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu sabah FOX TV’de Çalar Saat programında İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını söylemiş ve soruşturmanın nedeninin Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu ifade etmişti.

"Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor" diyen, "Sn. İmamoğlu soruşturma açıldığına dair evrakları bana gönderdi" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin doğada ve ekonomide büyük zararlara yol açacağını savunuyor. Kanal İstanbul ilişkisine itirazları içeren ve İstanbul'da üst geçit ve köprülere asılan "Ya Kanal ya İstanbul" afişlerinin Ağustos ayında Valilik emriyle polis tarafından söküldüğü Türk basınına yansımıştı. Sosyal medya kullanıcıları afişlerin sökülmesine tepki göstermiş ve "Ya Kanal ya İstanbul" kampanyası başlatmıştı.

İBB yetkilileri konuyla ilgili açıklamalarında, "İlgili mevzuat gereği sadece yargı kararı ile gerçekleştirilmesi gereken işlem, hukuki bir süreç başlatmaya gerek duyulmadan yapıldı" demişti.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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