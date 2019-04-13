"İmamoğlu'na mazbatası bir an önce verilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul seçimleri tamamlanmıştır, bitmiştir. Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir. Milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası artık bir an önce verilmelidir." dedi. Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin üzerinden tam 13 gün geçtiğini, İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanmasının haksız ve hukuksuz itirazlarla geciktirildiğini belirtti. İtiraz hakkını suistimal ederek geciktirmenin yetersiz kaldığı noktada da kaba kuvvet ve kötü sözün devreye girdiğini gördüklerini aktaran Öztrak, "Dün Maltepe'de oyların sayılmasını engellemek, oy sayım sürecini yavaşlatmak amacıyla Adalet ve Kalkınma Partililer ile Milliyetçi Hareket Partililerin oy sayım ortamında kargaşa ve kavga çıkardıkları, oy sayımını engelledikleri devletin hakimleri tarafından tutanakla tespit edilmiş vaziyette." ifadelerini kullandı. Tutanağı göstererek, burada yazan ifadeleri okuyan Öztrak, ilçe seçim kurulu tarafından hazırlanan bu tutanağın sistem ve kurumların çalışmasının neden önemli olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

"Kurumların ve sistemin çalışması zorbalığın önünü keser. Yoksa puslu havaları seven birtakım aç kurtlar milletin hakkını, hukukunu kapmaya çalışırlar." diyen Öztrak, 1946'dan bu yana bin bir emekle inşa edilmiş, uğrunda büyük bedeller ödenmiş demokratik sisteme ve sandığa tasallut etmek isteyenlere, sandığı korumakla görevli kurumların hukuka sahip çıkarak direnmesi, baskı ve tehditlere boyun eğmeyerek görevini yapması beklentisinde olduklarını söyledi. - "YSK'ye tarihi sorumluluğunu bir defa daha hatırlatıyoruz" Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) tarihi sorumluluğunu millet huzurunda bir defa daha hatırlatıyoruz. Kanunlarımız açıktır. YSK'nin önceki kararları ve içtihatları da ortadadır. Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul'da seçimin galibi millet iş birliğinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Ekrem İmamoğlu'dur. YSK, süreci haksız, hukuksuz itirazlarla ve yeri geldiğinde zorbalıklarla geciktirmeye çalışanlara prim vermemelidir. Devletin kurumlarına sahte kağıtlar ürettirerek organize suç örgütüne dönüştürmek isteyenlere kurul yol vermemelidir.

'Şaibe, organize işler' gibi ipe sapa gelmez iddialarla milletin zekasını ve ferasetini küçümseyenlere bir kere daha şunu hatırlatmak istiyorum; hileyi, gücü elinde tutan yapar. 17 yıldır iktidarda olacaksın, sonunda da tek kişi parti devleti rejimini kuracaksın, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, medyanın büyük kısmını kontrolün altına alacaksın, ülkede 'tek yetkili, sorumlu benim' diye konuşacaksın. O zaman sarayın kibirlisinden ve onun ağzı bozuk bekçisinden başka hiç kimsenin bu ülkede hile yapmaya gücü yetmez." İpe sapa gelmez iddialarla, milletin aklıyla alay ederek, onun iradesini ve seçimleri çalmaya çalışanlara cevaplarının açık olduğunu vurgulayan Öztrak, şunları söyledi: "İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı, Millet İttifakı'nın adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Bunu hazımsızlık konusu yapanlara açık tavsiyemiz ise milletin mesajını artık kabullenmeleridir. Daha dün 'sandık demokrasinin namusudur. Sandığı hazırlarız, sandıkta netice alırsan biz de seni alkışlarız ama sandıkta netice alamıyorsan başka yollara başvurarak bu milletimin huzurunu kaçırmayın' diyen sarayın kibirli kişisinin bugün bu olaylar yaşanırken içine düştüğü hal gerçekten içler acısıdır. İktidarın sözcüleri 'milli iradeyle nikah kıydıkları' iddiasındadır. O zaman milletin kaldırıp yüzlerine attığı nikah yüzüğünü artık gurur meselesi yapmamalıdırlar. Millete musallat olup, daha fazla huzursuz etmeyin."

- "İstanbul seçimini artık yeniden kaşımayın, bununla uğraşmayın" AK Parti'nin siyasette var olmak istiyorsa milletle kavgayı bırakması, milletin gönlünü yeniden nasıl kazanırız diye şimdiden düşünmeye başlaması gerektiğini ifade eden Öztrak, milletin ekonomik sorunlara çözüm beklediğini söyledi. Şu an faizin yüzde 22'yi geçtiğine işaret eden Öztrak, "Tamamlanmış, bitmiş İstanbul seçimini artık yeniden kaşımayın, bununla uğraşmayın. Millete verdiğiniz sözleri tutmaya başlayın. Mutfakta tencereler boş, işsiz sayısı 8 milyona yaklaşmış, millet borç yükü altında inim inim inliyor. Her gece evinin tapusunu, arabasının ruhsatını bankalara kaptırdığı kabuslar görüyor. Milletin vaktini daha fazla çalmayın. İktidar olarak ekonomik meselelerin çözümüne artık kafa yorun." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerde bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de birkaç gün önce açıkladığı, krizin yükünü vatandaşın omzuna yıkacak adımlardan oluşan powerpoint sunumunu şimdi yurt dışında yapıyormuş. 28 milyar liralık hazine kağıdını bankalara vereceğiz, çalışan kesimin kıdem tazminatını fona aktaracağız... Tabii biz o zaman söylemiştik, bu program dahi değil, bu bir kağıt. Öngördüğünüz şey de kendi çıkarttığınız krizin yükünü vatandaşın sırtına bırakmak. Şimdi damat bey Türkiye'de soruşturma açtırdığı yabancı yatırımcıları ülkemize para getirmeleri için ikna etmeye çalışıyormuş ama yabancılar, damadı da damadın performansını da yaptığı sunumu da beğenmemişler. Yatırımcılar, liyakatin, hukukun olmadığı, seçimle gelip seçimle gitmemek için direnen bir iktidarın bulunduğu bir ülkeye paralarını getirmek istemezler. Paralarını o ülkeye emanet etmezler. Biz bu uyarılarımızı sarayın kibirlisi ve şürekası tıpkı rahip meselesinde olduğu gibi Beyaz Saray karşısında bir kez daha esas duruşa geçmesin diye yapıyoruz. Devlet tecrübemize dayanarak uyarı yapıyoruz."

Faik Öztrak, "Artık İstanbul seçimleri tamamlanmıştır, bitmiştir. Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir. Milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası artık bir an önce verilmelidir. Ülkemizin gerçek gündemine yani boş tencereye hızla dönülmeli, işsizliğe, pahalılığa, yoksulluğa çare aranmaya başlanmalıdır. Kimse unutmasın, Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi tartışmalı hale getirerek ülkenin ufkunu karartanları tarih de milletimiz de affetmeyecektir." ifadelerini kullandı. - Sorular CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Partimizin doğrudan oy almadığı, pek çok seçim çevresi varken oy oranımızı yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir." şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Yenilen pehlivanlar güreşe doymaz, isteyenler istediği sonuçları rakamlara bakıp çıkarabilirler ama burada bir gerçek vardır, bundan önceki yerel yönetim seçimlerinde ülkemizin yüzde 25'inde belediye hizmeti veren CHP'ye milletimiz şimdi nüfusun yüzde 45'ini emanet etmiştir. Gerçek budur. Onun dışındakiler açıkçası kendi değerlendirmeleridir." dedi.