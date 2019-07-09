HABER

İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri 

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor. İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Sheved ve Center For American Progress yöneticileri Michael Werz ve Max Hoffman'ı kabul etti.
Ekrem İmamoğlu, bugünü yabancı ülke temsilcilerinin tebrik ziyaretlerine ayırdı. İmamoğlu'na ilk tebrik ziyaretinde bulunan Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis oldu. İmamoğlu, Bolhuis'i makam odasının kapısında karşıladı. İmamoğlu'nu seçim başarısından dolayı tebrik eden Bolhuis'ye, "Amsterdam Belediye Başkanı'nın tebriklerini takdim etmek istiyorum. Sizinle bölgesel ekonomi, akıllı ve yeşil şehircilik anlamında iş birliği içinde olmak istiyorlar" dedi. İmamoğlu da Bolhuis'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "2 şehir güzel şehirden böyle güzel davetler alınca çok mutlu oldum. Kesinlikle iyi ilişkileri geliştirmek için buradayız. Her 2 iki ülke ve şehirlerimizin arasındaki ilişki, gerçekten İstanbul'umuza da katkı sunacaktır, Hollanda'daki şehirlere de katkı sunacaktır" şeklinde konuştu. Bolhuis'nin İmamoğlu'na Süper Lig'in İstanbul'daki temsilcileri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giyen Hollandalı futbolcuların imzalarının yer aldığı futbol topu hediye etmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Bolhuis, topu İmamoğlu'na hediye ettikten sonra, "Türkiye ve Hollanda arasında 470 yıldır süren bir ilişki söz konusu. Hollanda'da da 400 bine yakın Türk vatandaşı yaşıyor. İstanbul'da yaşayan birçok Hollandalı vatandaşımız da var. Türk takımlarında oynayan Hollandalı futbolcularımız da var. Onlardan size küçük bir armağan olarak size sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

PARTNERBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktıBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktı
Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef olduHarran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu
Köln Diyanet Merkezi için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktıKöln Diyanet Merkezi için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.