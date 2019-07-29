İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün'ün de aralarında olduğu oda yöneticileri ile bazı sanatçılar, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, Saraçhane'deki makam odasında önce pazarcıları kabul etti. Basına kapalı yapılan ziyaret sonrası açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul halkına en ucuz ürünü en sağlıklı şekilde sunmak için çalışma yaptıklarını ifade etti. Afyon'daki belediye başkanları buluşmasında konunun gündeme geldiğini belirten İmamoğlu, "Yakın bir zaman diliminde de belediye başkanlarımızla İstanbul'da tam gün bir çalışma yapacağız. Biz burada tarım politikalarını geliştirirken, yerelde ne yapabiliriz, gücümüz neye yeter, nereye kadar buna müdahale edebiliriz diye baktık olaya. Gerçekten ciddiye alıyoruz. Ülkemizde bugün var olan pahalılıkta hem işsizlik var, hem gelirde düşüş var, hem de üretimin giderinde yükseliş var. Her iki yönüyle ters. Maliyet çıkıyor, vatandaşımızın geliri de düşüyor. Böyle bir ortamda sıkıntılar söz konusu. O anlamda biz, üreticinin bazı yüklerini nasıl hafifletebiliriz, ürünlerin İstanbul'a nakli konusunda nasıl destek olabiliriz? Hal'de birtakım düzenlemeler düşünüyoruz" şeklinde konuştu. AKKALE: "ERZURUM KONGRESİ POSTERİNİZE AĞLAYARAK BAKIYORUZ" Pazarcı esnafının ardından Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORDER) Başkanı Burhan Şeşen ve dernek üyesi sanatçılar Belkıs Akkale, Onur Akın, Hüseyin Turan, Suzan Kardeş ve Mehmet Gümüş, İmamoğlu'na tebrik ziyaretine geldi ve tebriklerini sundu. İmamoğlu ise sanata ve sanatçıları her zaman destek olacaklarını ifade etti.

